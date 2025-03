Zadnja priložnost za četrtfinale

V "play-offu" za četrtfinale se bodo danes med seboj pomerili Dinamo Bukarešta in Magdeburg ter Kielce (Klemen Ferlin je poškodovan) in Füchse Berlin. V četrtek bodo med sabo obračunali še Wisla Plock (Miha Zarabec, Tim Cokan, Mitja Nantes) in Nantes (Matej Gaber, Rok Ovniček je poškodovan) ter Pick Szeged (Borut Mačkovšek) in PSG.