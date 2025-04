Nuša Fegic se prvič seli v tujino

MKS Urbis domuje v mestu Gniezno v osrčju Poljske. Trenutno v poljskem prvenstvu zaseda peto mesto, potem ko je na 22 tekmah zbral devet zmag, neodločen izid in 11 porazov.

Po veliki jesenski pomladitvi slovenske reprezentance je Nuša Fegic znova oblekla slovenski dres in prevzela eno ključnih vlog. Z neustrašno igro je nase opozorila na evropskem prvenstvu, so zapisali pri Rokometni zvezi Slovenije, kjer je bila druga najučinkovitejša posameznica izbrane vrste. Fegic je sicer v slovenskem članskem dresu zbrala 16 nastopov in dosegla 24 zadetkov.

Nov velik reprezentančni izziv čaka srčno Ajdovko, sicer hčerko legendarnega slovenskega nogometaša Adriana Fegica, že ta teden, ko se bo s Srbijo pomerila za nastop na svetovnem prvenstvu. Prva tekma bo v sredo ob 18. uri v celjski dvorani Golovec, povratna pa v nedeljo, prav tako ob 18.00, v Boru v Srbiji.