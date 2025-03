Najboljše slovenske rokometašice odhajajo na Hrvaško

V ponedeljek se je v Zrečah zbrala ženska reprezentanca in začela pripravljalni teden pred kvalifikacijskima tekmama za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ju čakata v aprilu. Konec tedna bodo slovenske rokometašice preživele v Prelogu na Hrvaškem in odigrale pripravljalno tekmo.

Selektor Dragan Adžić je na Štajerskem v ponedeljek zbral 19 igralk. Manjkala je Nina Zulić, ki se je po materinskem premoru vrnila na igrišče, a si zlomila prst, ki ji še onemogoča normalno treniranje. Že prej je bilo znano, da zaradi poškodbe ahilove tetive reprezentanci do jeseni ne bo mogla pomagati Nena Černigoj. Sredi tedna je zaradi bolezni priprave zapustila še Ema Hrvatin.

"Vidi se sproščenost in tudi povezanost naše ekipe, čemur smo bili priča že na evropskem prvenstvu. Na tej akciji smo želeli v napad v večjem obsegu vključiti Novak in Hrvatin, a smo pri prvi morali nameniti pozornost izboljšanju stanja kronične poškodbe, slednja pa je zbolela. Tudi Nina Zulić bi se v tej akciji morala povezati s soigralkami, a dela dobro in verjamem, da bo v aprilu pripravljena za vse izzive, ki nas bodo čakali," je pred petkovim odhodom na Hrvaško dejal selektor Adžić.

Fegic: Ta dvoboj je za nas zelo pomemben

Nuša Fegic se želi s soigralkami vrniti v skupen ritem. Foto: Guliverimage V Prelogu na Hrvaškem se bo slovenska izbrana vrsta pridružila hrvaški. V petkovem popoldnevu bosta za zaprtimi vrati odigrali pripravljalno tekmo, v soboto pa opravili še skupen trening.

"Lepo je, da se je naša ekipa znova srečala. Tekma s Hrvaško težkega bremena sicer ne prinaša, a vseeno je ta dvoboj za nas zelo pomemben in sicer zato, da se s soigralkami vrnemo v skupen ritem, ki smo ga morda nekoliko izgubile po treh mesecih igranja po klubih. Delamo tudi na tem, da energija, ki smo jo kazale na evropskem prvenstvu, znova zraste," je misli strnila organizatorka igre Nuša Fegic.

"V Prelogu nas čaka pomemben izziv. V tokratnem tednu je najbolj pomembno, da se s soigralkami znova »začutimo« med seboj ter povežemo kot ekipa. Delamo na tem, da izpilimo podrobnosti in odpravljamo napake, ki smo jih delali na evropskem prvenstvu. Že v petek bomo skušale odigrati tekmo tako kot znamo, po najboljših močeh," pa je dodala Špela Bajc.

Bližajo se kvalifikacije za SP

Tokratni teden predstavlja prvi ciklus priprav na kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo na sporedu konec leta. Reprezentanca se bo po tokratni akciji znova zbrala v ponedeljek, 7. aprila, že dva dneva za tem pa jo v Celju čaka prva izmed dveh neposrednih kvalifikacijskih tekem proti Srbiji. Povratna tekma bo sledila v nedeljo v Boru v Srbiji.

"Ta teden nam bo dobro del, da se pripravljamo na tekmice v kvalifikacijah ter da v glavah ostanemo na visoki ravni pri odnosu na in izven igrišča, povezanosti ter pripravljenosti, da od sebe damo največ, česar smo sposobni. Seveda smo se posvetili tudi že nekaterim taktičnim detajlom za aprilske kvalifikacije," je še dodal Adžić.

Na Adžićevem seznamu za Hrvaško so Ana Abina (Krim Mercator Ljubljana), Ema Abina (Krim Mercator), Špela Bajc (Plan-net avto Litija), Ivona Barukčić (Mlinotest), Lara Bukovec (Plan-net avto Litija), Živa Čopi (Mlinotest), Dijana Đajić (Krim Mercator), Nuša Fegic (Mlinotest), Tinkara Kogovšek (Plan-net avto Litija), Nina Kovšca (Mlinotest), Karin Kuralt (Mlinotest), Manca Jurič (Krim Mercator), Nataša Ljepoja (Valcea), Ema Marija Marković (Velenje), Erin Novak (Kisvardi), Tjaša Stanko (Krim Mercator), Maja Vojnovič (Krim Mercator) in Azra Zulić (Velenje).