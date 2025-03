Cilj prvega tedna nove zgodbe, da ne bo poškodb

Slovenska ženska rokometna reprezentanca se je prvič zbrala po nastopu na lanskem evropskem prvenstvu v Švici in Avstriji ter na Madžarskem, kjer je zasedla deseto mesto. Pred njo je teden priprav za aprilske kvalifikacije proti Srbiji za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bosta konec leta gostili Nemčija in Nizozemska. Prva tekma s Srbijo bo devetega aprila v Celju, povratna pa 13. aprila v Boru.

Selektor Dragan Adžić je na pripravljalni teden v Zreče povabil 20 rokometašic, prispelo jih je 19. Med njimi ni Nine Zulić, ki se je po materinskem premoru vrnila na igrišče, a si na tekmi lige prvakinj zlomila prst, ki ji še onemogoča normalno treniranje. Že prej je bilo znano, da zaradi poškodbe ahilove tetive reprezentanci ne bo mogla pomagati Nena Černigoj. "Zelo sem se veselil prvega srečanja po evropskem prvenstvu. Vidim, da je enako tudi pri dekletih. Z izjemo poškodovanih Zulić in Černigoj so vse zbrane. Verjamem, da bomo v Zrečah dobro trenirali, dodatno pa v svoj prid izkoristili tudi tekmo in skupen trening s Hrvaško," je dejal Adžić.

Po treningih ob vznožju Rogle bo reprezentanca konec tedna preživela v Prelogu na Hrvaškem. V petek popoldne se bo s Hrvaticami za zaprtimi vrati pomerila na pripravljalni tekmi, v soboto pa bodo z njimi opravile še skupen trening. S pripravljalnim tednom se je reprezentanca že ozrla proti velikem aprilskem izzivu, ko se bo na neposrednih tekmah s Srbijo borila za deseti zaporedni nastop na velikih tekmovanjih, potem ko od leta 2016 ni izpustila niti enega nastopa med svetovno ali evropsko elito.

Tjaša Stanko Foto: Guliverimage "Najbolj pomembno bo, da ta teden zaključimo brez poškodb, v aprilu pa le nadaljevati začeto. Verjamem, da bodo dekleta tedaj pokazale nasmehe, energijo in ponos, ki so jih krasili na evropskem prvenstvu ter odigrale dobri tekmi proti Srbiji," je pred aprilskima kvalifikacijskima tekmama dejal Adžić. "Ne glede na trenutno jakostno lestvico je Srbija s svojimi povratnicami favoritinja tega kvalifikacijskega para. V kolikor bi v taki postavi nastopila na lanskem evropskem prvenstvu, bi zagotovo bila med najboljšimi reprezentancami. A to po drugi strani nam prinaša dodaten motiv, v igri je nastop na svetovnem prvenstvu."

V pregledu rezultatov zadnjih štirih let je slovenska ženska reprezentanca na desetem, Srbija pa na 17. mestu. "Ko se bomo naslednjič zbrale, bomo čez dva dneva že igrale kvalifikacijsko tekmo, zato je ta teden izrednega pomena. Vsi smo veseli ponovnega zbora, sploh zaradi izjemno lepih spominov z evropskega prvenstva. Vse smo v Zreče prišle pripravljene na trdo delo, ki nas lahko aprila vodi do uvrstitve na svetovno prvenstvo," motivacije ob začetku priprav ni skrivala kapetanka Tjaša Stanko, ki je bila na evropskem prvenstvu izbrana v idealno postavo.

V Zrečah vadijo vratarke Dijana Đajić, Karin Kuralt in Maja Vojnovič, krilne igralke Ema Abina, Tinkara Kogovšek, Živa Čopi in Ema Marija Marković, zunanje igralke Ana Abina, Ema Hrvatin, Nina Kovšca, Erin Novak, Tjaša Stanko, Azra Zulić, Nuša Fegic, Špela Bajc in Ivona Barukčić ter krožne napadalke Lara Bukovec, Manca Jurič in Nataša Ljepoja.