Krimovke pričakovano odpravile tudi Litijo

Na zadnji tekmi 4. kroga modre skupine prve ženske rokometne lige so rokometašice Krima Mercatorja pričakovano premagale Litijanke (39.22). Krog so v petek odprle rokometašice Trga ABC Izole in Krke Novega mesta. Gostiteljice tudi na četrti tekmi niso prišle do prve zmage. V soboto so še četrto v tej sezoni zabeležile igralke Mlinotesta iz Ajdovščine, v Celju so z 32:27 premagale ekipo Z'dežele.