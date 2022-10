Krimovke napolnile gol Ptujčank

V 1. ženski rokometni ligi so državne prvakinje iz Krima Mercatorja na zaostali tekmi prvega kroga z 41:15 premagale Ptujčanke in skočile na vrh. V petek so Litijanke premagale Izolo, v četrtek pa so Ajdovke zanesljivo ugnale Velenjčanke. V soboto je Krka v modri skupini visoko premagala Ptuj, v zeleni skupini pa so zmage vknjižile Pirančanke in Ljubljančanke.