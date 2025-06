Ljubljana bo to junijsko soboto znova zaživela v duhu vina in kulinarike!

Na mestne ulice in trge v središču prestolnice prihaja že 13. izvedba Poletnih vinskih razvajanj – tradicionalne Ljubljanske vinske poti , ki bo tudi letos združila ljubitelje slovenske vinske tradicije in izvrstne hrane.

Med več kot 50 stojnicami vinarjev vseh vinorodnih okolišev Slovenije in nekaj tujih bodo obiskovalci imeli priložnost okusiti sadove njihovega dela, ob njih pa bodo obiskovalce razvajali tudi številni kuharski mojstri z raznoliko kulinarično ponudbo. Več kot pet tisoč obiskovalcev bo lahko uživalo v več kot 350 vzorcih vrhunskih vin in kulinaričnih dobrot, ki bodo pričarali edinstveno doživetje za vse čute.

Ker gre za kulturno kulinarično prireditev, kjer organizatorji predstavljajo kulturo pitja vina, se na dogodku tudi tokrat predstavlja Zavod varna pot s svojimi preventivnimi aktivnostmi in izobraževanjem o varnem in nadomestnem alternativnem prevozu v primeru popite kapljice preveč.

Foto: Proevent

VINO IN KULINARIKA

Letos bo poletna izdaja Ljubljanske vinske poti poleg domačih vin in dobrot na pokušino ponudila tudi hrvaška vina vinarstva Fiore ter ogromno drugih odličnih hrvaških vin iz Slavonije in Podonavja, ki jih bo predstavila Graševina Croatica, tradicionalno pa bo Bodega Latina predstavljala latinsko-ameriška vina. Obiskovalci bodo lahko razvajali brbončice z izvrstno kulinariko s pripravki iz tartufov na prostoru Fogy Tartufi, za pekovske in druge izdelke pa bodo poskrbeli Pekarna RŽ, Waffle to go, Atlantic trade, Ekološko posestvo Trnulja, Food point ter Mala terasa. Za ljubitelje mesnin, suhomesnatih izdelkov in olj bodo poskrbeli Oljarna Kolarič, Domače mesnine Soud, Meso Kamnik, Sirarstvo Pirnat, obiskovalce pa bo pričakal tudi okusen šmorn izpod rok Nade Bučar.

Foto: Proevent

PROGRAM

Poleg domače kapljice in kulinarike bodo tako domači kot tudi tuji obiskovalci Ljubljanske vinske poti lahko spremljali številne folklorne nastope in tako začutili popoln utrip slovenske kulture. Obiskovalce bodo navduševali Godba Lukovica, ki združuje različne generacije glasbenikov, Ansambel ljubljanskih mažoret, ki imajo za seboj bogato zgodovino nastopov doma in v tujini, Folklorni skupini Tine Rožanc in COF, eni izmed najbolj priznanih folklornih skupin v Sloveniji, ki prek svojega folklornega programa že desetletja ohranjata in prikazujeta slovenske ljudske plese in običaje. Program bosta popestrila tudi nastopa Plesne skupine Frajle in Plesne skupine Mavrice s predstavo Čarovnice iz Notranjske.

Druga izdaja Ljubljanske vinske poti, uradno Martinovanje v Ljubljani, bo 8. novembra, prav tako v starem mestnem jedru Ljubljane. Vinsko-kulinarični dogodki Vinska razvajanja in kulinarika 2025 se bodo nadaljevali na 27. Slovenskem festivalu vin, ki bo 13. in 14. novembra v Cankarjevem domu, in zaključili na Vinskem univerzumu za mlade v decembru.

Foto: Proevent

Ljubljanska vinska pot je za obiskovalce brezplačna, za okušanje vinskih vzorcev pa bodo kot plačilno sredstvo na voljo kuponi. Predprodaja degustacijskih kuponov prek sistema Proticket https://proticket.si/paketi-na-ljubljanski-vinski-poti/ in na dan dogodka na blagajnah vinske poti. Več na ljubljanskavinskapot.si.

Organizator Ljubljanske vinske poti je Proevent, d. o. o., kot partner pa se dogodku tudi letos pridružuje Turizem Ljubljana z znamko Gourmet Ljubljana.

Foto: Proevent

Teden kasneje 11. Salon penečih vin v Ljubljani

Teden dni po vinski poti bo tudi 11. Salon penečih vin v Ljubljani. Salon bo potekal v petek, 20. junija 2025, od 16. do 21. ure na idiličnem vrtu Lili Novy pri restavraciji Pen klub in bo tudi letos združil vrhunske vinarje, ljubitelje penečih vin in dobrega druženja ter seveda odlična peneča vina iz Slovenije in tujine. Pika na i pa bodo posebne delavnice za obiskovalce, kar bo skupaj s kozarčkom penine odlična uvertura v letošnje poletje.

Več informacij je na voljo: https://www.facebook.com/events/122244799924176

Vinska razvajanja in kulinarika 2025 Ljubljanska vinska pot – Poletna vinska razvajanja, 14. junij 2025, 14.00–21.00, Ulice in trgi mestnega jedra Ljubljane;

Ulice in trgi mestnega jedra Ljubljane; Salon Penečih vin, 20. junij 2025, 16.00–21.00, vrt Lili Novy pri restavraciji Pen klub;

vrt Lili Novy pri restavraciji Pen klub; Ljubljanska vinska pot – Martinovanje v Ljubljani, 8. november 2025, 10.00–17.00, Ulice in trgi mestnega jedra Ljubljane;

Ulice in trgi mestnega jedra Ljubljane; Slovenski festival vin, 13. in 14. november 2025, 16.00–21.00, Cankarjev dom, Ljubljana.

Naročnik oglasnega sporočila je PROEVENT, D. O. O.