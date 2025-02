Nekdanji košarkarski zvezdniki v severnoameriški ligi NBA Charles Barkley, Shaquille O'Neal in Kenny Smith so izbrali igralce za tekmo all-star, ki bo 16. februarja v San Franciscu. Letošnja tekma zvezdnikov bo prvič v zgodovini v obliki mini turnirja s štirimi ekipami, na tekmi pa bo slavila ekipa, ki prva dosegla oziroma presegla 40 točk.

"Balkanska soseda" Nikola Jokić in Giannis Antetokounmpo bosta združila moči v San Franciscu. Foto: Guliverimage Poleg ekip, ki so jih izbrali Charles Barkley, Shaquille O'Neal in Kenny Smith, trenutno strokovni komentatorji na ameriških televizijskih hišah, bo nastopila še ekipa najboljših košarkarjev v zadnjih dveh sezonah in v razvojni ligi NBA, ki jih bo naknadno določila Candace Parker.

Barkley na tekmi zvezdnikov stavi na evropske moči. V svojo ekipo je povabil Srba Nikolo Jokića, Grka Giannisa Antetokounmpa, Francoza Victorja Wembanyamo in Turka Alperena Senguna, poleg njih pa so v "ekipi Chuck" še Shai Gilgeous-Alexander, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns in Donovan Mitchell.

Team Chuck, Team Kenny and Team Shaq will be joined by the #CastrolRisingStars champions in the mini-tournament on Sunday, Feb. 16 at 8pm/et on TNT. pic.twitter.com/khZnI8Wj8v — NBA (@NBA) February 7, 2025

V "ekipi Shaq" so LeBron James, Stephen Curry, Anthony Davis, Jayson Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden in Jaylen Brown, v "ekipi Kenny" pa Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr., Jalen Williams, Darius Garland, Evan Mobley, Cade Cunningham in Tyler Herro.

Barkley: Shaqova ekipa se sovraži

LeBron James in Anthony Davis bosta zaigrala 16. februarja prvič skupaj po šokantni menjavi med Dallasom in LA Lakers. Foto: Reuters Pri naboru igralcev med Barkeyjem, O'Nealom in Smithom ni manjkalo zbadljivk in provokacij, najbolj neposreden pa je bil Barkley.

"Shaqova ekipa se sovraži. James in Davis sta jezna drug na drugega, Durant pa sovraži Curryja, ker ni hotel igrati z njim," je v zvezi s tem dejal Barkley in v šaljivem tonu dodal, da se njegovi košarkarji ne bodo mogli prepirati med seboj, ker prihajajo iz vseh koncev sveta in govorijo različne jezike.

"Ne potrebujem igralcev, ki se bodo med seboj pogovarjali, temveč košarkarje, ki bodo naredili 'pick and roll' ter podali žogo do Davisa," mu je odgovoril O'Neal.

"Mislim, da mednarodni fantje iz ekipe Chuck ne bodo igrali trdo. Gre za odlične igralce, a zares me skrbi le Antetokounmpo, ki je edini med njimi sposoben tovrstne igre," je dejal Smith.

Luka Dončić letos ne bo nastopil na zvezdniški tekmi lige NBA. Foto: Reuters

Na letošnji tekmi zvezdnikov ne bo slovenskega asa Luke Dončića, ki je poškodovan vse od božiča. Ljubljančan, sicer stalni udeleženec tekme all-star med letoma 2020 in 2024, je bil v nedeljo protagonist enega najbolj spektakularnih prestopov v zgodovini NBA, potem ko se je iz Dallasa preselil v Los Angeles Lakers. Trenutno je še na seznamu poškodovanih, krstna tekma za nove delodajalce pa ga bržkone čaka v ponedeljek proti Utahu.