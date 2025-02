Luka Dončić bo za Los Angeles Lakers najverjetneje premierno zaigral v ponedeljek ob 4.30 po slovenskem času proti Utah Jazz, obstaja pa tudi možnost, da bi se to zgodilo že v soboto ob 22. uri proti Indiana Pacers. Navdušenje med navijači je izjemno, kar se odraža tudi v cenah vstopnic za obe tekmi. In še ena zanimivost. Najdražja vstopnica je za zdaj za tekmo Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks, ki bo 25. februarja v Kaliforniji.

Nestrpnost pred prvo tekmo Luke Dončića v dresu Los Angeles Lakers iz dneva v dan narašča. Po zadnjih informacijah je bolj realen scenarij, da bo debitiral v noči na ponedeljek proti Utah Jazz, čeprav še ni povsem izključeno, da se to ne bi zgodilo v soboto proti Indiana Pacers, kar bi razveselilo slovenske ljubitelje košarke, saj je tekma že ob 22. uri po slovenskem času.

In kakšne so cene vstopnic? Za sobotni obračun s Pacersi je vstopnice še mogoče dobiti po nekoliko "ugodnejših" cenah. Najcenejša stane približno 130 evrov, medtem ko morajo tisti, ki si želijo biti bližje dogajanju, odšteti tudi več kot dva tisoč evrov. A to niso tista mesta povsem ob parketu.

Čisto drugačna pa je zgodba za ponedeljkovo tekmo proti Utah Jazz, ki bi lahko bila Dončićeva uradna premiera v dresu Lakers. Najcenejše vstopnice so na voljo za okoli 200 evrov povsem ob vrhu Crypto Arene, cene v elitnih vrstah pa so vrtoglave. Za sedež ob parketu bo treba odšteti več kot 14 tisoč evrov, medtem ko vstopnica za ložo v 12. vrsti stane okoli 11.800 evrov.

Foto: Reuters

Za vse premožne prebivalce Los Angelesa, ki si lahko privoščijo vstopnice tik ob parketu, so te cene morda ugodne, a povprečni navijač Dončićeve premiere v dresu Los Angeles Lakers ne bo mogel v živo spremljati brez občutnega posega v denarnico. V vsakem primeru pa bo to zgodovinski dogodek, ki ga bodo ljubitelji košarke spremljali z velikim zanimanjem.

In še ena zanimivost. Ko bodo Dallas Mavericks 25. februarja gostovali v Los Angelesu, so vstopnice še bistveno dražje. Najnižja cena je za zdaj 257 evrov povsem na vrhu dvorane. In koliko trenutno stane sedež ob parketu? Ne boste verjeli, najdražji je kar 39 tisoč evrov – povprečna bruto slovenska plača za leto 2024 je znašala nekaj več kot 28 tisoč evrov.