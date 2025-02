Dončiću se je smejalo do ušes! Kralj James izenačil neverjetni rekord Slovenca. #video

Da se LeBron James stara kot vino in z lahkoto udejanja vrhunske predstave tudi po tem, ko je dopolnil 40 let, dokazuje njegov učinek na tekmi proti Golden State Warriors. Ta je bil še toliko bolj veličasten, saj ga je dosegel pred očmi novopečenega soigralca Luke Dončića. Navdušil je z izjemno statistiko, srečanje pa zaznamoval z noro trojko, doseženo blizu sredine, s priljubljenega klubskega logotipa. LeBron je v marsičem spomnil na slovenskega asa in dosegel nov mejnik v zgodovini.

Ta večer je bil nekaj posebnega. Luka Dončić je prvič okusil domače vzdušje v dvorani Crypto.com, kjer bi lahko že nekaj dni prvič debitiral in zaigral za Jezernike. Za zdaj zgolj trenira in se vrača po poškodbi, na srečanju med LA Lakers in Golden State Warriors pa je lahko podobno kot vso občinstvo užival v izjemni predstavi svojega vzornika, s katerim si na veselje navijačev Lakersov zdaj deli tudi slačilnico. LeBron James se je izkazal kot že dolgo ne. Kot da bi hotel dokazati Dončiću, kaj vse še zmore in kaj lahko 25-letni Ljubljančan pričakuje od njega, ko se bo vrnil na parket in zaigral v zlato-vijoličnem dresu.

Luka Dončić se je prvič predstavil navijačem Jezernikov v domači dvorani v klubski opremi LA Lakers. Foto: Guliverimage

Verjeli ali ne, mladostni veteran, ''kralj'' LeBron, je na dvoboju proti Golden Statu blestel do te mere, da se je zapisal v zgodovino s kopico fantastičnih dosežkov. Postal je šele drugi košarkar v zgodovini lige NBA, ki mu je uspel imeniten podvig. V zgolj enem polčasu je prispeval vsaj 20 točk, 10 skokov, 5 asistenc in 5 trojk. S tem pa se je v elitni druščini pridružil ravno soigralcu, saj je to pred njim v zgodovini lige NBA uspelo le še enemu in edinemu, Luki Dončiću!

Podvig, ki je v zgodovini lige NBA uspel le dvema izbranima asoma. Dončiću in ... Jamesu!

LeBron James joins Luka Doncic as the only players in NBA history to have a single half with:



20+ PTS

10+ REB

5+ AST

5+ 3PM pic.twitter.com/MxmhqiAVOH — Real Sports (@realapp_) February 7, 2025

Številke potrjujejo, kako je navdihnjeni James v prvem polčasu srečanja proti kalifornijskim sosedom iz San Francisca na parketu prebil 18 minut, dosegel pa 23 točk, ravno toliko, kot znaša njegova igralna številka na dresu, za tri točke metal 5/6, dodal pa že 11 skokov in 5 asistenc.

Kako je LeBron James dosegel tri zaporedne trojke v 48 sekundah, zadnjo kar z logotipa:

Trojka, o kateri se bo še dolgo govorilo

Luka Dončić je bil navdušen ob veličastni predstavi poldrugo desetletje starejšega soigralca. Foto: Guliverimage Vrhunec dogajanja in delirija v dvorani Crypto.com, ki ga je prvič v karieri občutil Dončić v klubski opremi Jezernikov, je sledil devet minut pred koncem druge četrtine, ko je v 48 sekundah dosegel tri zaporedne trojke. Zadnja je bila kraljevska, več kot vredna njegovega vzdevka, saj jo je vroči mladostni veteran dosegel skoraj s sredine, s priljubljenega logotipa.

To pa je razdalja, s katere je v preteklosti večkrat z drznimi trojkami spravljal v navdušenje zaljubljence v košarko prav Dončić. Tudi on ni mogel ostati ravnodušen ob noriji, ki jo je z nizom trojk povzročil James. Dal si je duška, s tremi prsti simbolično poudaril trojko in mu iz srca zaploskal.

Nora trojka Jamesa z logotipa je navdušila tudi Dončića:

Le Michael Jordan in ... LeBron James!

Lakers so nadaljevali zmagoviti niz in premagali Warriors s 120:112, James pa je dopolnil neverjeten rekord. Zdaj ni več zgolj najmlajši košarkar, ki je v ligi NBA na tekmi dosegel vsaj 40 točk, ampak tudi najstarejši. Prvič mu je to uspelo pri zgolj 19 letih in 88 dneh proti New Jersey Netsom (41 točk, 13 asistenc in 6 skokov), nazadnje pa v noči na petek, ko je na parketu prebil 38 minut, skupno pa prispeval 42 točk, 17 skokov in 8 asistenc.

Srečanje treh superzvezdnikov po koncu srečanja (James, Dončić in Curry):

👑 LeBron James

🪄 Luka Dončić

👨‍🍳 Steph Curry



🤝 3 NBA Legends 🏁pic.twitter.com/IgyiSgKXff https://t.co/uFXt8wewkW — LAVE (@TheLakersAvenue) February 7, 2025

Edini pred njim, ki je presegel mejo 40 točk pri 40 letih, je bil legendarni Michael Jordan, a je to storil nekoliko mlajši. To je Jordanu uspelo štiri dni po 40. rojstnem dnevu, ko je v dresu Washingtona nasul Netsom 43 točk. James je mejo 40 točk presegel še starejši, saj je uradno v peto desetletje zakorakal 30. decembra 2024. Ni kaj, Luka bo kaj kmalu združil moči z živo legendo lige NBA, ki ji pri 40 letih uspevajo čarobne poteze.

Kdaj bosta prvič zaigrala skupaj? V soboto ali morda v noči na torek? Foto: Guliverimage

Ko se bo pridružil še Dončić, bodo lahko Jezerniki ponudili ''čarovnijo na kvadrat''. Morda že v soboto zvečer proti Indiani, bolj verjetna pa je možnost, da v noči na torek proti Utahu …

Tako so na domači tekmi LA Lakers prvič predstavili jezernika Dončića: