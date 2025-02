Zaključek najbolj norega prestopnega roka v zgodovini ligi NBA, v katerem sta za šokantno menjavo poskrbela Luka Dončić in Anthony Davis, je postregel še z eno zvezdniško selitvijo. Jimmyju Butlerju, ki si je prizadeval, da bi zapustil Miami in napadal naslov prvaka z novim klubom, se je uresničila želja. Preselil se je h Golden Statu, Miami je dobil Andrewa Wigginsa in PJ Tuckerja, v posel pa je vključenih kar pet klubov, tako da so se zgodile številne menjave.

Ameriški košarkarski zvezdnik Jimmy Butler pri 35 letih zapušča Florido. V eni najobsežnejših menjav, v kateri sodeluje kar pet klubov lige NBA, se bo preselil v Kalifornijo, kjer se bo v San Franciscu pridružil Golden Statu. Tako bo združil moči s Stephenom Curryjem in Draymondom Greenom.

Kdo je kam prišel v obsežnem poslu? Golden State: Jimmy Butler (Miami)

Miami: Andrew Wiggins (Golden State), PJ Tucker (Utah)

Detroit: Lindy Waters (Golden State), Josh Richardson (Miami)

Utah: Dennis Schröder (Golden State)

Toronto: Kyle Anderson (Golden State)

Bojevniki z novim zvezdniškim trojčkom

Draymond Green in Stephen Curry sta dobila "sovrstnika", s katerim namerava Golden State še izboljšati rezultate in kandidirati za najvišja mesta. Foto: Gulliver/Getty Images Trener Golden Stata Steve Kerr, vajen osvajanja naslovov v ligi NBA, bo tako po novem računal na zvezdniški "veteranski" trojček, saj so omenjeni trije igralci skupaj starejši od 100 let (Curry je 36, Butler je 35, Green pa 34). Bojevniki so se morali v kompleksni menjavi za Butlerja odreči štirim košarkarjem.

San Francisco je zapustil tudi Nemec Dennis Schröder, najboljši košarkar zadnjega svetovnega prvenstva v košarki, ki se seli k Utahu, Bojevnike so zapustili tudi Andrew Wiggins (Miami), Kyle Anderson (Toronto) in Lindy Waters (Detroit), v poslu pa je sodelovalo kar pet klubov. Tako je liga NBA doživela enega najbolj obsežnih poslov, saga o Butlerju, nezadovoljnem zvezdniku Miamija, ki si je silno želel zamenjati delodajalca, je končno dobila epilog.

Butler in Heat sta bila v sporu več mesecev. V sredo zvezdnik, ki naj bi za podaljšanje sodelovanja zahteval več denarja, kot ga je bil klub pripravljen plačati, ni igral v Utahu, saj so ga zaradi neupoštevanja pravil oziroma namernega odrekanja storitev v klubu suspendirali. Foto: Guliverimage

Butler je vrsto let predstavljal najmočnejše orožje Miamija, na druženju zvezdnikov All-Star je nastopil že šestkrat, pri 35 letih pa še vedno igra vrhunsko košarko. Če je prisotna prava motivacija. V zadnjem obdobju je na Floridi, kjer je prišlo do številnih nesoglasij z vodstvom franšize, ni bilo. Po poročanju ESPN bo s klubom iz San Francisca sklenil zajetno dvoletno pogodbo, po kateri mu pripada 113 milijonov ameriških dolarjev.

Pred leti se je oklical za "pol Slovenca"

Izkušeni košarkarski as je pred leti v Miamiju stkal tesno prijateljstvo z nekdanjim soigralcem Goranom Dragićem. Butler je večkrat v šali poudaril, da je postal njegov brat. Ameriški brat. Tako se je oklical za "pol Slovenca", z Dragićem pa sta najbolj blestela leta 2020, ko sta Miami popeljala v veliki finale.

Goran Dragić in Jimmy Butler sta pri Miamiju stkala veliko prijateljstvo. Foto: AP / Guliverimage

Tri leta pozneje je v velikem finalu izgubil še proti Denverju, tako da ni prejel še nobenega prstana. Veliko željo bo skušal uresničiti v dresu Golden Stata, ki je bil nazadnje prvak leta 2022. takrat je na poti do naslova v konferenčnem finalu ugnal Dallas, pri katerem je takrat blestel Luka Dončić.

"Pogrešali ga bomo, zagotovo. Naredil je ogromno za to franšizo. Vesel sem, da je dobil tisto, kar je želel," mu je veliko sreče v nadaljevanju kariere zaželel donedavni soigralec pri Miamiju, srbski legionar Nikola Jović.

Butler se bo tako preizkusil v ligi NBA še v petem različnem dresu. Pred tem je branil barve Chicaga, Minnesote, Philadelphie in Miamija, za katerega je v tej sezoni povprečno na tekmo dosegal 17 točk in 5,2 skoka. To je tudi njegovo najnižje povprečje točk v ligi NBA po sezoni 2013/14.

Golden State je trenutno na lestvici zahodne konference šele na 11. mestu, a so razlike med klubi zelo majhne, tako da za mesta, ki peljejo v končnico oziroma play-in na zahodu vlada ogromna gneča.