Izvršilni direktor in predsednik uprave družbe Acer Jason Chen je v intervjuju za britanski medij The Telegraph ob razkritju namere za dvig cen prenosnikov v ZDA pojasnil, da podražitev naprav za deset odstotkov neposredno zrcali namero administracije Donalda Trumpa o uvedbi dodatnih 10-odstotnih dajatev na uvoz izdelkov iz Kitajske.

Acer bo vsaj za zdaj v ZDA sicer podražil le prenosne računalnike, ki jih proizvaja v obratih na Kitajskem, ne pa tudi namiznih računalnikov, ki jih sestavlja drugje. Kot je dejal Chen, so v podjetju, ki je šesti največji proizvajalec računalnikov na svetu, odprti za možnost selitve proizvodnje prenosnikov drugam, morda tudi v ZDA.

Dvig cen prenosnih računalnikov s strani Acerja za deset odstotkov pomeni, da bodo morali uvozniki v ZDA zanje plačati toliko več. Potrošniške organizacije v ZDA pričakujejo, da uvozniki dodatnega stroška skoraj zagotovo ne bodo prevzeli sami, temveč ga bodo prevalili na končne kupce, ki bodo zato na policah trgovin z elektroniko kmalu videli višje cene prenosnih računalnikov znamke Acer. Foto: Shutterstock

Direktor Acerja: Carine bo marsikdo uporabil za izgovor za še občutnejši dvig cen

Prvi mož tajvanskega tehnološkega velikana je opozoril tudi, da bodo Trumpove napovedane nove carine na uvoz izdelkov iz Kitajske nekateri veliki proizvajalci izkoristili za vsesplošen dvig cen, ki bo še višji od desetih odstotkov.

Prenosne računalnike na Kitajskem sicer proizvaja precej največjih imen industrije, med drugim Dell, Apple, HP, Lenovo, Asus.

Da bo zaradi napovedanih Trumpovih carin dvignil cene v ZDA, ob Acerju sicer ni napovedal še nobeden od največjih proizvajalcev prenosnih računalnikov.

Dražji ne le prenosniki, temveč tudi pametni telefoni, zasloni, igralne konzole



Ameriška zveza za potrošniško tehnologijo je sicer že novembra lani po zmagi Donalda Trumpa na predsedniških volitvah v ZDA opozorila, da bi se lahko, če bi Trump uresničil svoje predvolilne obljube, prenosni in tablični računalniki podražili za do 45 odstotkov, igralne konzole za 40 odstotkov, računalniški zasloni za 31 odstotkov, pametni telefoni pa za 26 odstotkov.



Več ameriških potrošniških organizacij je v zadnjih mesecih opozorilo, da bi lahko napovedane Trumpove carine na uvoz elektronike iz Kitajske, od koder med drugim v ZDA prihaja več kot 80 odstotkov prenosnih računalnikov, kupno moč Američanov zmanjšale za več kot sto milijard evrov. Foto: Shutterstock

Za zdaj se sicer zdi, da podražitve morda vendarle ne bodo tako drastične, saj je prvotni izračun upošteval Trumpove predvolilne obljube, ki so med drugim obsegale desetodstotne carine na celoten uvoz v ZDA in kar 60-odstotne dodatne carine na uvoz s Kitajske, ki jo Trump vidi kot največjo grožnjo ameriški domači industrijski proizvodnji.



Trumpova administracija je nato v začetku tega meseca predstavila dejanski sveženj carin, ki bi obsegal 25-odstotne dajatve na uvoz iz Mehike in Kanade ter desetodstotne carine na uvoz iz Kitajske. Uvedbo carin so nato začasno zamrznili.



Trump je z desetodstotnimi carinami na vse kitajske izdelke ponovno zapretil pretekli konec tedna, v Pekingu pa so njegove namere ostro obsodili in jih označili za grožnjo stabilnosti mednarodne trgovine, je poročala tiskovna agencija Reuters.