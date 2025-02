Kot je spomnil Kepic, je društvo leta 2023 končalo z devet tisoč evri izgube, likvidnost je bila slaba, obveznosti niso bile poravnave in z upniki se je bilo treba dogovarjati za zamike plačil. "Sprejeli smo kar nekaj ukrepov, da se zadeve uredijo," je povedal Egon Kepic. Tako je društvo lansko leto končalo z 20 tisoč evri plusa. Kepic, ki društvo vodi leto dni, pa bo v skladu s svojo napovedjo društvo vodil le še do naslednjega občnega zbora, ki bo 4. marca.

Uvedli spremembe za izboljšanje poslovanja

V minulem letu so v društvu največ aktivnosti za izboljšanje poslovanja usmerili v Kočo na Golici, ki je edina v oskrbi društva. Z novim rezervacijskim sistemom in prisotnostjo na družbenih omrežjih ter z drugimi ukrepi jim je uspelo promet v koči povečati za 50 odstotkov v primerjavi z letom pred tem.

"Nenavadno je res, da od Koče na Golici dobimo trikrat več kot od koče, do katere se lahko pripeljemo z avtom," je dejal predsednik jeseniškega planinskega društva Egon Kepic. Je pa spomnil, da so se njegovi predhodniki za oddajo v najem odločili, ker ni bilo več mogoče dobiti oskrbnika. Foto: Jan Lukanović

Kepic upa, da bo tudi letošnja sezona dobra in da se bo nadaljeval pozitiven trend obiska Golice. Trenutno kaže dobro, saj imajo že za več kot deset tisoč evrov rezervacij, vse več pa je tujcev. Kot je napovedal Kepic, se bodo z različnimi promocijami in akcijami trudili, da bi obisk še povečali.

Slabe najemne pogodbe za preostale koče

"Zdaj so pogodbe žal take, kot so in jih moramo spoštovati," je dejal. Za Tičarjev dom pogodba poteče čez tri, za Erjavčevo kočo čez sedem, za Kočo pri izviru Soče pa čez štiri leta. Društvo medtem išče tudi najemnika ali pa oskrbnika za zavetišče pod Špičkom. "Upamo, da se bo kdo javil, v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo zaprto," je povedal Kepic. Ob tem je dodal, da se s podobnimi težavami srečujejo tudi druga planinska društva po Sloveniji.

Težave z zadolženostjo

Jeseniško planinsko društvo ima še vedno tudi velike težave z zadolženostjo. Kot je povedal Kepic, je to z naskokom najbolj zadolženo planinsko društvo v državi. "Na drugem mestu je postojnsko, ki je prav tako odreagiralo s prodajo koče, kot smo želeli mi," je dejal Kepic. Dodal je, da je teh zamisli o prodaji koč vse več in da bi zadeve lahko uredili samo z nekimi sistemskimi ukrepi na ravni države.

"Društva na način, kot so delovala v preteklosti, ko je vse temeljilo na prostovoljstvu in donacijah, verjetno ne bodo mogla več delovati. Koče so stare in kaže, da je prišel prelomen čas, ko se vsa društva srečujejo s podobnimi težavami," je opozoril Kepic. Društva namreč nimajo sredstev za prenovo koč. Zdaj je sicer nekaj govora o tem, da bi bil letos lahko objavljen razpis ministrstva za gospodarstva, turizem in šport za investicije v prenovo koč.

Koča na Golici nujno potrebuje prenovo

Za jeseniško društvo bi bila najbolj nujna prenova Koče na Golici, za katero bi potrebovali od 150 tisoč do 200 tisoč evrov. Vendar bo društvo tudi v primeru sofinanciranja države imelo težavo z zagotavljanjem že svojega lastnega deleža. Društvo ima namreč tri kredite s skupno vrednostjo glavnice v višini 630 tisoč evrov, plačati pa mora tudi pretekla vlaganja najemniku Erjavčeve koče.

"Ne glede na to, da smo lani pozitivno poslovali, je to zelo majhen prispevek k temu, kar bi morali v koče vložiti, da bi zadostili zakonodaji, kaj šele udobju naših gostov," je poudaril Kepic. Ustanavljajo pa v društvu gospodarski odbor, ki bo presojal o investicijah. Na ta način bi se radi izognili previsokim stroškom, kakršni so nastali pri prenovi Koče pri izviru Soče, ki so društvo pahnili v tako visoke dolgove.

