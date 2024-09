"Ni se za hecat." Pobelilo koče in gore nad 1.500 metri.

Še pred nekaj dnevi je bilo v slovenskem visokogorju poletje, ta četrtek že zima. Smo jesen z zlatimi macesni kar preskočili? Ne prehitevajmo, sneg se bo težko obdržal in jesenska pohodniška sezona zagotovo še pride na vrsto. Bo pa vsaj ta konec tedna pametno ostati v dolini oziroma na nižjih nadmorskih višinah.

Četrtkova fronta z obilnimi deževjem po vseh Sloveniji je prinesla tudi ohladitev in s tem prvo sneženje v visokogorju. Pa ne samo na Kredarici (2.541 m), posnetki s spletnih kamer tanko belo prevleko razkrivajo tudi na Mojčinem domu na Vitrancu (1.555 metrov nadmorske višine). Pohodnikom so nekaj aktualnih fotografij posredovali tudi z Erjavčeve koče na Vršiču (1.525 m), kjer je začelo snežiti pozno popoldne. "Kje boste kaj za novo leto?," so zapisali na družabnih omrežjih.

Prek družabnih omrežij o aktualnih razmerah poroča tudi Franci Beguš, oskrbnik Orožnove koče na planini za Liscem (1.346 m). Nad Bohinjsko Bistrico ob 18. uri še ni snežilo, padala je le sodra. "Ni se za hecat. Ob šestih zvečer tri stopinje," je zapisal Beguš, ki je zagovornik dostopa do pohodniških izhodišč z javnim prevozom. "Koča je stalno odprta samo še ta teden. Potem je pa odprta od četrtka popoldan do nedelje zvečer. Tako bo do sredine junija naslednje leto," je še sporočil planincev, ki radi obiskujejo njegovo kočo, kjer ima tudi lično urejen vrtiček.