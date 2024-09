Znani sta zmagovalki 10. sezone akcije Naj planinska koča

V kategoriji naj planinske koče so se med prvih pet poleg zmagovalke, Koče na Žavcarjevem vrhu, uvrstili še (po abecednem redu) Dom na Kofcah (PD Tržič), Dom planincev v Logarski dolini (PD Celje Matica), Koča na Ljubelju in Lavričeva koča na Gradišču (PD Šentvid pri Stični). Med visokogorskimi planinskimi kočami pa so zmagovalki, Češki koči na Spodnjih Ravneh, sledili še (po abecedi) Cojzova koča na Kokrskem sedlu (PD Kamnik), Kamniška koča na Kamniškem sedlu (PD Kamnik), Koča na Kriški gori (PD Križe) in Pogačnikov dom na Kriških podih (PD Radovljica).

Koča na Žavcarjevem vrhu, naj planinska koča 2024 Foto: Bobby Markoja

Dušan Prašnikar in dodal: "Zahvaljujemo se "Čestitamo ekipam zmagovalnih koč, Planinskemu društvu Jezersko in dolgoletni oskrbnici Karmen Klaura ter Planinskemu društvu Maribor Matica in najemniški ekipi Markoja-Popelar! Češka koča na Spodnjih Ravneh je najstarejša planinska koča v Sloveniji, ki se je ohranila v prvotni zunanji podobi in notranjim karakterjem. Priznanje gre tako dolgoletni izkušeni oskrbnici Karmen Klaura kot celotni družini Karničar, ki že cele generacije skrbi za to kočo. Hkrati pa je tudi potrditev dobrega dela gorniške vasi Jezersko . Veseli nas tudi, da je zmagovalna naj planinska koča na Žavcarjevem vrhu z območja, ki je v lanskem letu in tudi še letos občutilo bistveno slabši turistični obisk zaradi posledic poletnih poplav. V letošnjem letu je PZS na različne načine svoje člane in širšo planinsko skupnost vabila na Koroško, v Zgornjo Savinjsko dolino in preostala območja, ki so občutila negativne posledice poplav. Povabilo je še vedno aktualno, saj je tudi prihajajoči jesenski čas primeren za obisk teh območij," je poudaril strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenijein dodal: "Zahvaljujemo se planinskim kočam , ki so v okviru fotonatečaja pod okriljem akcije Naj planinska koča prispevale nagrade. Družine, vabljene, da obiščete te koče ali katero drugo s certifikatom družinam prijazna planinska koča ."

Saša Popelar, z možem Bobbyjem Markojo najemnica Koče na Žavcarjevem vrhu Foto: Bobby Markoja

"Me hecate? A res? Ne morem verjeti! Pa tako smo si letos želeli, da bi zmagali, ko koča praznuje 70. rojstni dan! Super, noro!" je s solzami sreče v očeh novico sprejela Saša Popelar, ki sta z možem Bobbyjem Markojo že tretjo sezono najemnika Koče na Žavcarjevem vrhu: "Da smo naj planinska koča, nam pomeni vse! Toliko se trudimo, za vse. Toliko energije je treba vložiti, saj nismo na Gorenjskem, ne na Pohorju, ampak na hribu, ki je od boga pozabljen. Res moramo dati vse od sebe, da pridejo obiskovalci k nam in se vračajo. Vse leto moraš delati na polno, ne sme biti niti ene napake. Se sicer zgodi, ker ni vedno tvoj dan, saj sva oba še v službi, in včasih prideš že utrujen v kočo, ampak ta naziv nama pomeni čisto vse." Tretje leto sta že najemnika te prve planinske koče na Kozjaku na meji z avstrijsko Štajersko, ki sta ji skupaj s PD Maribor Matica vdihnila privlačnejšo zunanjo podobo, s svojim delom pa poskrbela tudi za prijetno vzdušje. Ker je bilo lani po poplavah tako malo obiska, sta morala oba v redno službo, oskrbovanje Koče na Žavcarjevem domu, ki je odprta od petka od 14. ure do nedelje zvečer, pa je njuno vikend delo. "Koča na Žavcarjevem vrhu je na meji med planinsko kočo in kmečkim turizmom. Dostopna je z avtom, zato nas obiskujejo ne le pohodniki in planinci, ampak vsi. Nudimo sezonske jedi, ki jih na tri mesece spremenimo, vedno pa sta na meniju gobova juha in jabolčni zavitek, poleti borovničev. Čez poletje ponudimo postrvi, jeseni več jedi na žlico, pečemo, kuhamo, res se trudimo. Veliko je stalnih obiskovalcev, zato moramo ves čas kolobariti - ne le, da gredo na hrib, ampak pridejo tudi nekaj dobrega pojest in poklepetat. Vsakomur smo na razpolago, čeprav mi v kuhinji nekaj kipi, moram poklepetati z gosti," je še povedala najemnica, ki pričakuje vrhunec sezone v jesensko-zimskem času, ko se ljubitelji gora vrnejo v nižje ležeče planinske koče.

Foto: Klemen Korenjak

Vesela je bila tudi predsednica Planinskega društva Jezersko Anja Karničar, ki je poudarila, da so letos res prepustili izbor planincem, zato jih je naziv malce presenetil: "Češka koča je itak najlepša koča v Sloveniji, o tem ni dvoma. Velikokrat se pojavlja kot vzorčni primer planinske koče v Sloveniji, tako s fotografijo kot silhueto, in morda je že v nezavednem podoba Češke koče kot podoba 'the' planinske koče. Ekipa se je res dobro odrezala, Karmen pa je gonilo, ki pritegne ljudi. Čestitke! Koče naokrog so zaprte, zato je v Kamniško-Savinjskih Alpah manj izbire, morda je botrovalo tudi to." Češka koča, ki bo naslednje leto praznovala 125 let, je najvidnejši pomnik odličnega češko-slovenskega sodelovanja.

Karmen Klaura, oskrbnica Češke koče na Spodnjih Ravneh, z delom svoje mlade ekipe (foto osebni arhiv)



"Lepo priznanje - ne le zame, ampak za vso ekipo. Ne vem, od kod mi sreča, da delam s samo mladino. Druga generacija se je že poslovila, študentke in študentje, ki so se zaposlili, tretja se uvaja. Ostajamo v stiku in prihajajo nazaj. Glede tega imam res sanjsko srečo! Če je vzdušje v koči v redu, potem se tudi gost dobro počuti," gre verjeti besedam oskrbnice Karmen Klaura, ki letos zaznamuje deseto oskrbniško leto v kosu na priljubljeni koči nad Jezerskim: "Češka koča je posebna zato, ker je ostala takšna, kot je bila. V njej se počutiš domače! Letos nas je obiskalo zares veliko tujcev, čez vikende dosti Slovencev, sicer pa verjetno več tujcev, veliko tistih, ki delajo Slovensko planinsko pot. Od takšnih, ki gredo od koče do koče, je res nekaj posebnega slišati, kako dobro se počutijo pri nas. Rezervirajo si za en dan, pa ostanejo dva ali tri, ker jim sede domač kruh, dobra hrana, ker se dobro počutijo. Ob tem se super počutiš in to je največja pohvala!" K priljubljenosti Češke koče, ki je odprta še do konca septembra, prispeva tudi dejstvo, da dober glas o okusni domači hrani seže v deveto vas - tudi znotraj mednarodne mreže Gorniške vasi, ki jo poganja načelo Manj je več: "Šele zadnji dve leti imamo v koči en hladilnik, zato smo prisiljeni nuditi samo klasično hribovsko hrano, za vikende sicer od 12 do 14 jedi. Vse delamo sami, pečemo zavitke in kruh, ki sem ga letos pekla tudi po dva- do trikrat na dan. Sami kuhamo marmelado, uporabljamo lokalne sestavine in res ponujamo domačo hrano, tudi domače jogurte in sire z Jezerskega. To je tisto, k čemur smo se zavezali kot gorniška vas, vse, kar se kuha, je tu narejeno."

V izboru sodelovalo 147 planinskih koč

V deseti sezoni akcije Naj planinska koča, ki je potekala med 29. majem in 11. septembrom 2024, ste lahko izbirali med 147 slovenskimi planinskimi kočami. Od tega jih 27 sodi v kategorijo visokogorskih planinskih koč, 120 pa v kategorijo planinskih koč na nižje ležečih predelih. V glasovanju je bilo oddanih 13.900 glasov, glasovalo pa je več kot 4.700 uporabnikov.

Podpora planinskim kočam in potem, ki so jih lani prizadele poplave

V letošnji akciji Naj planinska koča je bila posebna pozornost namenjena območjema Koroške in Zgornje Savinjske doline, ki so ju avgusta 2023 najbolj prizadele katastrofalne poplave. Da bi v ta del slovenskih hribov in gora privabili čim večje število planincev, so bile na Siol.net v letošnji sezoni izpostavljene planinske koče in poti iz teh dveh regij.

Akcija Naj planinska koča je namenjena promociji planinarjenja in spodbujanju k aktivnemu preživljanju prostega časa v hribih in gorah. Hkrati je namen akcije tudi ozaveščanje o varnosti pri planinarjenju in odgovornem ravnanju v gorskem svetu. Priporočila in napotki za varno pot v gore, od priprav na turo in izbire ustrezne opreme do potrebnih ukrepov v primeru nesreče, so objavljeni na spletni strani Planinske zveze Slovenije.

Spodbujanje družin k obisku gora

V sklopu desete sezone akcije Naj planinska koča so bile v ospredju destinacije za družinske planinske izlete v slovenskih hribih in gorah. Planinarjenje je lahko izjemno pozitivna oblika kakovostnega preživljanja družinskega prostega časa in prispeva h krepitvi družinskih vezi in ustvarjanju nepozabnih skupnih spominov. Planinska zveza Slovenije že od leta 2013 planinskim kočam podeljuje certifikat Družinam prijazna planinska koča. Namen certifikata je privabiti čim več družin s pomočjo otrokom prijazne in prilagojene ponudbe.

V ta namen je na Siol.net julija in avgusta potekal nagradni fotonatečaj Najlepši trenutki, v katerem so lahko sodelovali vsi, ki so poslali družinsko fotografijo družinskega izleta iz slovenskih hribov in gora. V nagradnem fotonatečaju so številne planinske koče družine nagradile z darilnimi boni za nočitve z zajtrkom za družino na izbranih planinskih kočah. Planinske koče, ki so nagradile hribovske družine, so objavljene tukaj.