Zaradi prisotnosti škodljivih plinov zaprli priljubljeno planinsko kočo

Radovljiški reševalci so v petek zvečer in v soboto popoldne pomagali pohodnikom, ki so bivali v Blejski koči na Lipanci. Gasilci so nato na kraju opravili meritve in ugotovili prisotnost zdravju škodljivih plinov, katerih vzrok še ugotavljajo. Kočo so nato izpraznili.

Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Kranj, je v petek pozno zvečer skupina ljudi iz koče zaradi slabega počutja potrebovala zdravniško pomoč. Po doslej znanih podatkih policistov jih je obšla slabost. Na kraj so odšli reševalci GRS Radovljica, ki so jim nudili prvo pomoč in jim pomagali sestopiti v dolino. Več osebam so v zdravstveni ustanovi nudili zdravniško pomoč, tri so zaradi suma zastrupitve z ogljikovim monoksidom ostale na zdravljenju.

Iz koče se je v soboto popoldne s klicem o slabem počutju javil še en pohodnik. Ponj se je odpravila posadka vojaškega helikopterja ter ga prepeljala v zdravstveno ustanovo. Ker je bilo v koči nastanjenih več pohodnikov, so jih premestili na drugo lokacijo.

Pomoč pri prevozu policistov in reševalnih ekip na kraj dogodka je nudila tudi posadka helikopterja Letalske policijske enote. Kriminalisti bodo opravili ogled kraja in nadaljevali z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah tega dogodka, so še navedli v Policijski upravi Kranj.