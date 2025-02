Zunanji ministri EU naj bi v ponedeljek potrdili začasno odpravo sankcij proti določenim sektorjem sirskega gospodarstva. Kot so pojasnili viri pri EU, bodo sankcije odpravili za energetski in prometni sektor, sveženj pa naj bi vključeval tudi določene dodatne izjeme za bančni sektor. EU sankcije odpravlja po decembrski spremembi oblasti v Siriji.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



17.10 Izrael pripadnike Hamasa obtožil umora dveh dečkov

16.15 Zunanji ministri EU naj bi v ponedeljek odpravili del sankcij proti Siriji

13.11 Hamas potrdil načrtovano izpustitev šestih izraelskih talcev

7.18 Netanjahu po eksplozijah avtobusov vojski odredil intenzivno operacijo na Zahodnem bregu

6.34 V Izraelu eksplodirali trije avtobusi

6.15 Izrael obtožuje Hamas, da ni izročil posmrtnih ostankov talke

6.11 V Rijadu vrh o obnovi Gaze

Izraelska vojska je palestinsko gibanje Hamas obtožila umora Ariela in Kfirja Bibasa, ki sta bila ob ugrabitvi 7. oktobra 2023 stara štiri leta oz. devet mesecev, njune posmrtne ostanke pa so Izraelu predali v četrtek. V Izraelu se vrstijo obsodbe, sorodniki dečkov pa so kritični tudi do oblasti, češ da niso zaščitile talcev.

Izraelska vojska je danes po forenzični preiskavi sporočila, da so palestinski borci oba dečka ubili "hladnokrvno in z golimi rokami", je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal tiskovni predstavnik vojske Daniel Hagari.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je pozval "ves civiliziran svet" k obsodbi grozljivih umorov obeh dečkov. "Prisegam, da ne bom počival, dokler divjaki, ki so usmrtili naše talce, ne bodo privedeni pred roko pravice," je dodal.

Sorodnica ubitih dečkov Ofri Bibas je medtem obtožila izraelske oblasti na čelu z Netanjahujem, da niso uspeli zaščititi talcev in so jih prepustili usodi. "Odgovornost in dolžnost Izraela je bila, da poskrbi, da se vrnejo živi," je dejala.

Ogorčenje nad ugotovitvami vojske glede smrti dečkov so izrazili tudi pri izraelski organizaciji Forum družin talcev in pogrešanih.

"Pretresli so nas grozljivi izsledki, ki potrjujejo krut in brutalen umor Ariela in Kfirja Bibasa - nedolžnih otrok," so zapisali v izjavi.

Obsodbe so prišle tudi iz tujine, in sicer iz Nemčije in Argentine, navajata AFP in nemška tiskovna agencija dpa.

Nemška vlada je kritizirala palestinsko gibanje Hamas zaradi "neverjetne odvratnosti", ki naj bi jo izkazali ob četrtkovi predaji posmrtnih ostankov izraelskih talcev.

Oblasti v Argentini pa so obsodile Hamas in razglasile dvodnevno žalovanje za ubitima dečkoma, ki imata po navedbah urada predsednika države Javierja Mileija tudi argentinske korenine.

Kljub obsodbam in kritikam naj bi v soboto v skladu z napovedmi in dogovorom o prekinitvi ognja v Gazi potekala nova izmenjava ujetnikov - Hamas je potrdil, da bo izpustil šest še živečih izraelskih talcev, Izrael pa naj bi v zameno iz zaporov izpustil 602 Palestinca.

Potem ko so zunanji ministri EU na zasedanju konec januarja dosegli politični dogovor o postopni odpravi sankcij proti Siriji, naj bi v ponedeljek to tudi potrdili.

"Svet EU za zunanje zadeve bo sprejel začasno odpravo vrste gospodarskih sankcij proti Siriji za sektorja energetike in transporta. Uvedli bodo tudi dodatne izjeme za bančni sektor, da bodo znova mogoče transakcije, povezane z omenjenima sektorjema in obnovo," so povedali viri pri EU.

Odprava sankcij, ki bo postopna, bo predvidoma vključevala tudi nafto in letalski promet.

Viri so dodali, da bodo v Bruslju še naprej pozorno spremljali dogajanje v Siriji in ocenili, ali je začasna odprava še ustrezna. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je namreč že ob januarskem političnem dogovoru poudarila, da bo EU sankcije znova uvedla, če se bo položaj na področju spoštovanja človekovih pravic v Siriji poslabšal.

Unija je sankcije proti Siriji uvedla kot odziv na nasilno zatiranje nasprotnikov režima zdaj že nekdanjega predsednika Bašarja Al Asada leta 2011. Sankcije so bile med drugim usmerjene proti različnim gospodarskim sektorjem, od katerih je imel koristi krog tesnih sodelavcev Al Asada.

Prehodne sirske oblasti, ki so vodenje države prevzele po decembrskem padcu režima Al Asada, si prizadevajo za odpravo sankcij in tuje naložbe, ki bi pomagale pri gospodarskem okrevanju države.

Izpustitev šestih še živečih izraelskih talcev, predvidena v okviru prve faze dogovora o prekinitvi ognja v Gazi, bo v soboto potekala v skladu z načrti, je danes potrdilo oboroženo krilo gibanja Hamas, brigade Ezedin al Kasam.

Izrael bo v zameno iz zaporov izpustil 602 Palestinca, je kasneje sporočila nevladna organizacija za podporo palestinskim zapornikom, ki deluje na zasedenem Zahodnem bregu. Dodali so, da je med njimi 445 posameznikov iz Gaze, ki so jih aretirali po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, ostali pa so zaprti že dlje časa - nekateri več kot desetletje.

Hamas ob tem zavrača grožnje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki je gibanje danes obtožil kršitve dogovora o prekinitvi ognja.

Temu je botrovala zmeda glede identifikacije posmrtnih ostankov talke Širi Bibas, katere truplo so po navedbah predstavnika Hamasa po pomoti zamenjali z drugim truplom, zakopanim pod ruševinami v Gazi.

Izraelska vojska je danes sporočila, da Širi Bibas niso uspeli identificirati kot enega izmed štirih trupel, ki so jih Izraelu predali v četrtek. Namesto Bibas naj bi se v krsti, ki je bila predana Izraelcem, znašlo truplo prebivalke Gaze.

"Odločno bomo ukrepali, da vrnemo Širi skupaj z vsemi našimi ujetniki - živimi in padlimi - in zagotovili, da bo Hamas plačal polno ceno za to kruto in zlobno kršitev sporazuma," je ob tem dejal Netanjahu.

"Zavračamo grožnje Netanjahuja, s katerimi si skuša le izboljšati lastno podobo," pa je v odzivu na izjave izraelskega premierja sporočil Hamas, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Priznali so "možnost napake ali zamenjave trupel", kar pripisujejo izraelskemu intenzivnemu bombardiranju območja, kjer se je skupaj z drugimi talci in Palestinci nahajala družina Bibas.

Dodajajo, da bodo posrednike v pogajanjih z Izraelom obvestili o rezultatih preiskave okoliščin incidenta, ki že poteka, ob tem pa so prosili Izrael, da bi zamenjano truplo vrnili v Gazo. Zatrdili so še, da Hamas "resno in v celoti izpolnjuje svoje obveznosti v okviru dogovora o premirju", in da bo tako tudi ostalo.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes vojski odredil, naj izvede "intenzivno operacijo proti centrom terorizma" na zasedenem Zahodnem bregu. Za to se je odločil po eksplozijah na treh praznih avtobusih v kraju Bat Jam, ki niso zahtevale žrtev. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je odgovornost zanje pripisal terorističnim skupinam.

"Predsednik vlade je IDF (vojski) odredil, naj izvede intenzivno operacijo proti centrom terorizma v Judeji in Samariji," je na omrežju X zapisal Netanjahujev urad, pri čemer je navedel imeni, ki ju Izrael uporablja za območje Zahodnega brega. Ob tem je dodal, da so po eksplozijah opravili oceno varnosti, odredili nove protiteroristične operacije in okrepili varnost v mestih.

V kraju Bat Jam južno od Tel Aviva so v četrtek odjeknile eksplozije na treh praznih avtobusih. Incident ni terjal žrtev, izraelski obrambni minister Izrael Kac pa je odgovornost za eksplozije pripisal "palestinskim terorističnim skupinam". Kac je vojski tudi odredil, naj okrepi "operacije za preprečevanje terorizma" v begunskih taboriščih na Zahodnem bregu, zlasti v Tulkaremu.

"Predsednik vlade je IDF (vojski) odredil, naj izvede intenzivno operacijo proti centrom terorizma v Judeji in Samariji," je na omrežju X zapisal Netanjahujev urad. Foto: Reuters Izraelska vojska sicer že več tednov skoraj vsak dan izvaja racije v mestih in taboriščih na Zahodnem bregu. Po podatkih Združenih narodov je bilo zaradi vojaških operacij razseljenih že več kot 40 tisoč Palestincev.

Od izbruha vojne v Gazi oktobra 2023 so izraelski vojaki in naseljenci na Zahodnem bregu ubili najmanj 897 Palestincev. V istem času je bilo na izraelski strani ubitih 32 ljudi.

Izraelska policija preiskuje več eksplozij, ki so se zgodile v treh praznih avtobusih v Bat Jamu, mestu južno od Tel Aviva, na treh različnih parkiriščih. Sumijo, da gre za teroristični napad. Incident se je zgodil v četrtek pozno zvečer, poškodovanih na srečo ni. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v odgovor vojski odredil, naj izvede "intenzivno operacijo proti centrom terorizma" na zasedenem Zahodnem bregu.

Izraelska policija preiskuje več eksplozij, ki so se zgodile v treh praznih avtobusih v Bat Jamu, mestu južno od Tel Aviva, na treh različnih parkiriščih. Sumijo, da gre za teroristični napad. Incident se je zgodil v četrtek pozno zvečer, poškodovanih pa na srečo ni.

Poveljnik okrožne policije v Tel Avivu je na tiskovni konferenci povedal, da naj bi pet eksplozivnih naprav, ki so jih našli na avtobusih, od katerih so detonirali trije, izviralo z Zahodnega brega in vsebovalo razstrelivo s časovnikom ter zapiske v hebrejščini in arabščini.

Po poročanju lokalnih medijev je na eni od neeksplodiranih naprav, težki pet kilogramov, bilo sporočilo "Maščevanje iz Tulkarema".

V odzivu na incidente v Bat Jamu je obrambni minister Israel Katz dejal, da je vojski naročil, naj poveča nadzor. Na kraj dogodka so napotene policijske enote, osumljence pa že iščejo, poročajo izraelski mediji.

V preiskavo je vključena varnostna agencija Šin Bet. Izraelski premier Benjamin Netanjahu prejema posodobljene informacije o razmerah.

Voznikom avtobusov po vsem Izraelu je bilo naročeno, naj pregledajo svoja vozila in sporočijo, če bi opazili kakršnekoli sumljive predmete.

Začasno je prekinjen tudi železniški promet v Bat Jamu. Ljudi pozivajo, naj ostanejo previdni.

6.15 Izrael obtožuje Hamas, da ni izročil posmrtnih ostankov talke

Izraelska vojska je danes sporočila, da enega od štirih trupel talcev, ki jih je v četrtek izročil Hamas, niso uspeli identificirati kot žensko, ki naj bi bila izročena. Izrael zahteva vrnitev njenih posmrtnih ostankov, Hamas pa tega še ni komentiral. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je Hamas obtožil kršitve dogovora o prekinitvi ognja.

Hamas je v četrtek Mednarodnemu odboru rdečega križa (ICRC) predal posmrtne ostanke štirih izraelskih talcev, med njimi dveh majhnih otrok in njune matere.

Kot je sporočila izraelska vojska, je potrdila identiteto dveh otrok, ne pa tudi njune matere. Potrdili pa so tudi identiteto četrtega talca.

Eno od štirih trupel, ki jih je izročil Hamas, pripada neznani osebi, je sporočila izraelska vojska. "Med postopkom identifikacije je bilo ugotovljeno, da truplo ni Širi Bibas, prav tako ni bilo ujemanja z nobenim drugim izraelskim talcem," je dodala. To je huda kršitev dogovora o predaji talcev Hamasa, je sporočila izraelska vojska.

Tudi Netanjahu je danes Hamas obtožil, da je kruto kršil dogovor o prekinitvi ognja v Gazi. "Odločno bomo ukrepali, da vrnemo Širi skupaj z vsemi našimi ujetniki - živimi in padlimi - in zagotovili, da bo Hamas plačal polno ceno za to kruto in zlobno kršitev sporazuma," je povedal v videonagovoru.

Pri tem je opozoril, da je Hamas namesto talke izročil truplo prebivalke Gaze. "Na nepredstavljivo ciničen način niso vrnili Širi njenim majhnim otrokom, angelčkom, in namesto tega so v krsto položili truplo prebivalke Gaze," je še dodal.

Hamas naj bi v skladu z napovedmi v soboto izpustil še šest izraelskih talcev. To naj bi bili zadnji živeči talci, ki naj bi jih gibanje predalo Izraelu v okviru šesttedenske prve faze dogovora o prekinitvi ognja v Gazi, ki je začel veljati 19. januarja. V okviru prve faze so se dogovorili, da bo Hamas skupno izpustil 33 izraelskih talcev, Izrael pa 1904 palestinskih zapornikov.

Po končani prvi fazi naj bi v Gazi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ostalo še 58 talcev, med njimi jih je 34 po navedbah Izraela mrtvih.

Hamas je v sredo sporočil, da je v drugi fazi dogovora o prekinitvi ognja z Izraelom pripravljen izpustiti vse preostale talce naenkrat. V zameno zahteva trajno premirje in popoln umik izraelskih sil iz palestinske enklave.

6.11 V Rijadu vrh o obnovi Gaze

Ameriški predsednik Donald Trump je nedavno predlagal, da bi približno dva milijona prebivalcev Gaze trajno preselili v druge arabske države, ZDA pa bi prevzele v vojni uničeno območje in ga spremenile v riviero Bližnjega vzhoda.

Trump je predlagal, da bi približno dva milijona prebivalcev iz Gaze preselili v druge arabske države. Foto: Reuters Egipt, Jordanija in druge arabske države v regiji takšnim načrtom odločno nasprotujejo. Egipt želi z lastnim načrtom za obnovo Gaze preprečiti ZDA in Izraelu, da bi se uveljavilo predlog ameriškega predsednika.

Na srečanju v Rijadu bodo predvidoma govorili o nadaljnjem razvoju egiptovskega načrta za obnovo, preden ga bodo predstavili na širšem vrhu arabskih držav v Kairu. Načrt bi nato lahko predstavili tudi ameriški vladi in Izraelu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ostaja pa v razpravi o prihodnosti Gaze veliko neodgovorjenih vprašanj, med njimi predvsem, kdo naj bi v prihodnje nadzoroval to območje in zagotavljal varnost.

Območje Gaze je povsem uničeno. Foto: Reuters