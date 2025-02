Predsednik Združenih arabskih emiratov Mohamed bin Zajed Al Nahjan, ki je danes v Abu Dabiju gostil državnega sekretarja ZDA Marca Rubia, je odločno zavrnil načrt o razseljevanju Palestincev iz Gaze. Voditelji arabskih držav bodo o tem vprašanju razpravljali v petek v Savdski Arabiji. V Libanonu so izraelske sile kljub umiku iz države v napadu ubile človeka.

Izraelske sile so danes po poročanju libanonskih medijev zadele vozilo na jugu Libanona, pri tem pa ubile enega človeka. To je prva smrt, odkar so se izraelske sile v torek umaknile iz večjega dela juga države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Libanonska tiskovna agencija NNA je poročala, da je dron zadel vozilo v mestu Aita al Šab na jugu države in da je ena oseba umrla.

Pred tem pa je poročala, da je bila oseba ranjena na drugem delu obmejnega območja, ko so izraelske sile začele streljati na prebivalce.

Izraelska vojska se je v torek ob izteku roka v okviru dogovora o prekinitvi ognja umaknila iz vasi na jugu Libanona, ohranila pa je enote na petih položajih. Libanon, ki je na spraznjene položaje poslal svoje sile, je opozoril, da izraelska prisotnost pomeni okupacijo, kritični so tudi pri ZN.

Izrael in Hezbolah sta konec novembra lani dosegla dogovor o prekinitvi ognja, v skladu s katerim bi se moral Hezbolah v 60 dneh umakniti severno od reke Litani, izraelska vojska pa z juga Libanona. Vendar pa je bil ta rok podaljšan do 18. februarja, potem ko Izrael ni umaknil svojih sil z libanonskega ozemlja.

Jug Libanona je v več kot enem letu spopadov utrpel ogromno škodo, v konfliktu pa je umrlo tudi več tisoč ljudi v Libanonu in nekaj deset v Izraelu. Svoje domove je moralo zapustiti več deset tisoč ljudi na obeh straneh meje.

V Libanonu bo strošek obnove dosegel več kot 10 milijard dolarjev, še več kot 100.000 ljudi pa ostaja razseljenih, ocenjujejo Združeni narodi.

"Šejk Mohamed je danes potrdil trdno stališče Združenih arabskih emiratov, ki zavračajo vse poskuse, katerih cilj je izselitev palestinskega ljudstva z njegovega ozemlja", so po njegovem kratkem pogovoru z državnim sekretarjem ZDA poročali lokalni mediji.

Ob tem je poudaril, da je treba obnovo Gaze povezati s potjo do celovitega in trajnega miru, temelječega na rešitvi dveh držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To stališče je voditelj Združenih arabskih emiratov izrazil tudi v pogovoru z Rubiom, ki se je danes ustavil v Abu Dabiju po torkovih pogovorih z ruskimi predstavniki v Savdski Arabiji. Z današnjim obiskom v zalivski državi je sklenil turnejo po Bližnjem vzhodu.

Rubio se je s predstavniki več držav, tudi Savdske Arabije, med drugim pogovarjal o predlogu predsednika Trumpa, ki predvideva ameriški prevzem nadzora nad Gazo in domnevno začasno izselitev tamkajšnjih prebivalcev v sosednje države, zlasti Egipt in Jordanijo. Trump je govoril tudi o tem, da bi lahko v tem primeru Gaza postala riviera Bližnjega vzhoda.

Trumpova administracija je sicer pozvala arabske države, ki odločno nasprotujejo preseljevanju Palestincev iz Gaze, naj predlagajo alternativne rešitve.

V ta namen se bodo v petek v Savdski Arabiji sestali predstavniki Egipta, Jordanije in šesterice članic Sveta za sodelovanje zalivskih držav (GCC), ki ga ob Združenih arabskih emiratih in Savdski Arabiji sestavljajo še Bahrajn, Katar, Kuvajt in Oman.