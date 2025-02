Izraelska vojska bi se danes morala umakniti iz južnega Libanona, kot to predvideva dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in libanonsko šiitsko milico Hezbolah. Vendar pa je vojska v ponedeljek sporočila, da bo ohranila svoje enote na petih položajih na jugu Libanona. V Libanonu se bojijo, da dogovorjenega izraelskega umika ne bo.

6.05 Izteče se rok za umik izraelskih sil iz južnega Libanona

Izraelske sile bi se morale v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja do danes umakniti iz južnega Libanona, kamor so vdrle oktobra lani v okviru kopenske ofenzive proti Hezbolahu po več kot letu dni intenzivnih spopadov med sovražnima stranema.

Izrael je v ponedeljek sicer dejal, da se namerava v skladu z dogovorom do danes umakniti iz Libanona. Hkrati pa je izraelska vojska sporočila, da bo začasno ohranila manjše število svojih sil na petih strateških točkah vzdolž meje na jugu Libanona, pri čemer je poudarila, da gre za začasni ukrep, dokler libanonske sile ne bodo mogle v celoti izvajati dogovora.

Izrael in Hezbolah sta konec novembra lani dosegla dogovor o prekinitvi ognja, v skladu s katerim bi se moral Hezbolah v 60 dneh umakniti severno od reke Litani, izraelska vojska pa z juga Libanona. Vendar pa je bil ta rok podaljšan do 18. februarja, potem ko Izrael ni umaknil svojih sil z libanonskega ozemlja.

Izrael trdi, da libanonska vojska ni napredovala dovolj hitro pri nameščanju na položaje na jugu Libanona, Hezbolah pa se še ni umaknil za reko Litani, kot je bilo dogovorjeno.

Da Izrael ne bo v celoti umaknil svojih sil do dogovorjenega roka, skrbi tudi libanonske oblasti, ki pozivajo države, med njimi ZDA in Francijo, ki so pomagale doseči dogovor o prekinitvi ognja, naj pritisnejo na Izrael.