Fajon v Libanonu ponovila podporo tranziciji v državi

Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes sklenila dvodnevni obisk v Libanonu. V pogovorih s političnim vrhom v Bejrutu je ponovila podporo tranziciji v državi ter poudarila, da je za Libanon in regijo ključna ohranitev miru. Poleg tega si je na terenu ogledala izvajanje projektov slovenske humanitarne pomoči, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Ministrica se je sešla z novoizvoljenim libanonskim predsednikom Josephom Aounom, predsednikom parlamenta Nabihom Berijem, zunanjim ministrom Abdulahom Bou Habibom in mandatarjem za sestavo vlade Navafom Salamom.

"Slovenija podpira Libanon v času politične tranzicije in občutljivem trenutku podaljšanega premirja," je po pogovorih povedala ministrica Fajon. Za Libanon in regijo je po njenih besedah ključno, da se ohrani mir. Kanček upanja obstaja, da se zadeve odvijajo v pravo smer, a dodaten nemir te dni vnašajo načrti ZDA glede prisvojitve Gaze in razselitve Palestincev, je dejala.

Ministrica @tfajon je na srečanju z mandatarjem za sestavo nove 🇱🇧 vlade Nawafom Salamom govorila predvsem o izzivih & priložnostih za nov kabinet, od katerega Libanonci in regija pričakujejo izvedbo obnove & nujnih reform. Strinjala sta se, da sta predpogoj mir in stabilnost. pic.twitter.com/lW7ykf56bs — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) February 5, 2025

Povedala je še, da Slovenija z Libanonom tesno sodeluje, predvsem s projekti razvojne pomoči, ki prispevajo k stabilizaciji razmer in vrnitvi v normalno življenje. Zagotovila je tudi podporo Začasnim silam ZN v Libanonu (Unifil), ki so po njenih besedah pomemben dejavnik stabilnosti, predvsem na jugu države, pa tudi Organizaciji ZN za nadzor premirja (UNTSO), kjer ima Slovenija trenutno dva opazovalca.

Humanitarne projekte finančno podpira tudi Slovenija

Ministrica Fajon si je ob tem ogledala, kako na terenu poteka izvajanje treh humanitarnih projektov, ki jih finančno podpira Slovenija.

Obiskala je libanonski center za razminiranje LMAC, ki ga Slovenija podpira več let v sodelovanju z ITF - Ustanovo za krepitev človekove varnosti. Čiščenje območij, onesnaženih z eksplozivnimi sredstvi, je ključno za varnost Libanoncev, zato je ministrica napovedala nadaljnjo podporo delovanju centra na področju razminiranja in psihosocialne pomoči žrtvam.

Druga dva projekta se osredotočata na pomoč ranljivim skupinam, zlasti ženskam in otrokom. Tako je ministrica obiskala zavetišče za ženske, ki so žrtve spolnega nasilja, ter šolo, kjer se s slovensko pomočjo izvajajo aktivnosti za ženske, ki so žrtve nasilja, in njihove otroke.

"Vesela sem, da slovenska pomoč v Libanonu doseže tiste, ki jo najbolj potrebujejo. To je dokaz, da lahko Slovenija zelo konkretno pomaga in prispeva k stabilizaciji in normalizaciji življenja v Libanonu, ki je tudi gospodarsko močno načet," je dejala ministrica. Dodala je, da je pomoč Slovenije odraz solidarnosti ne samo z libanonskim, temveč tudi s sirskim ljudstvom, saj v Libanonu živi okoli dva milijona sirskih begunk in beguncev.

Ministrica @tfajon je v Bejrutu 🇱🇧 obiskala šolo, kjer se s 🇸🇮 pomočjo izvajajo aktivnosti za ženske, ki so žrtve nasilja & njihove otroke. Libanonska NVO @Nabaa_lebanon s pomočjo 🇸🇮 @ZavodKROG ženskam & otrokom, med njimi veliko begunkam & njihovim otrokom iz Sirije 🇸🇾, nudi… pic.twitter.com/rWOUXfZacr — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) February 5, 2025

Obisk Sirije pod vprašajem

Obisk v Bejrutu je del ministričine turneje po Bližnjem vzhodu, v okviru katere se je v nedeljo in ponedeljek mudila na obisku v Jordaniji. V četrtek bo predvidoma obiskala še Sirijo, če bodo to dopuščale varnostne razmere.