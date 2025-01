Fajon na Finskem o sodelovanju in aktualnih globalnih temah

Zunanja ministrica Tanja Fajon se z delegacijo mudi na prvem obisku na Finskem, kjer se je sestala s finsko kolegico Elino Valtonen in predsednikom države Alexandrom Stubbom. Razpravljali so zlasti o možnostih krepitve dvostranskega sodelovanja, precej časa pa so namenili tudi aktualnim temam, med drugim vojni v Ukrajini.

Fajon in Stubb sta med drugim govorila o krepitvi političnega dialoga in gospodarskega sodelovanja med državama ter aktualnih mednarodnih temah, vključno z Bližnjim vzhodom, vojno v Ukrajini in odnosi s Kitajsko, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Izmenjala sta poglede o prihodnjem evropsko-ameriškem sodelovanju in Zahodnem Balkanu ter širitvi EU, pri čemer sta se strinjala, da ima širitev strateški pomen tako za stabilnost in varnost EU kot za njeno globalno vlogo.

S finsko kolegico Valtonen je ministrica razpravljala o slovenskih izkušnjah v Varnostnem svetu ZN in sodelovanju v organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), ki ji letos predseduje Finska.

"V mednarodnih organizacijah tesno sodelujemo in smo podobno misleči v številnih vprašanjih, zlasti pri človekovih pravicah, enakosti spolov, podnebnih spremembah. Slovenija je odločna zagovornica multilateralizma in podpira močno zastopanost žensk in enakost spolov," je povedala Fajon in potrdila pripravljenost Slovenije, da Finski prenese izkušnje delovanja v Varnostnem svetu ZN.

Zgledno sodelovanje, a še veliko možnosti za nadgradnjo

Ministrici sta se strinjali, da imata Slovenija in Finska veliko manevrskega prostora za nadgradnjo sodelovanja, predvsem na področju gospodarstva, znanosti, raziskav in umetne inteligence ter turizma. Fajon se je zavzela tudi za neposredno letalsko povezavo z Ljubljano.

Gospodarsko sodelovanje med državama je sicer že sedaj zgledno - v letu 2023 je blagovna menjava med njima znašala 221 milijonov evrov, od tega je bilo izvoza za 106 milijonov evrov. Med izvoznimi prevladujejo poslovne in gradbene storitve ter potovanja, med uvoznimi pa telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve.

Fajon se je ob prvem dnevu obiska z delegacijo mudila še na Evropskem centru odličnosti za preprečevanje hibridnih groženj (CoE), kjer so z direktorico Teijo Tiilikainen razpravljali o dogajanjih v kriznih žariščih evropske soseščine, dvostranskem sodelovanju in aktivnosti organizacije na Zahodnem Balkanu.