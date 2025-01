Fajonova Trumpu: Slovenija na to ne pristaja, ne z orožjem ne s silo

Slovenija ne pristaja na spreminjanje meja s silo, je po današnji seji vlade za STA glede groženj novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa z vojaškim zavzetjem Panamskega prekopa in Grenlandije dejala zunanja ministrica Tanja Fajon.

"Slovenija ne pristaja na spreminjanje mednarodno priznanih meja, ne z orožjem ne s silo," je povedala Fajon. Opozorila je, da Trumpove izjave nakazujejo njegovo precej agresivno zunanjepolitično držo ter da so povzročile veliko skrbi, glavobolov in zaskrbljenosti v času, ko po svetu opazujemo nespoštovanje vladavine prava, mednarodnega prava in Ustanovne listine ZN.

Ocenila je, da prvi odzivi na Trumpove izjave tako iz Danske kot njenega avtonomnega ozemlja Grenlandije nakazujejo, da zadnja želi ustvariti svojo pot. Spomnila je tudi, da ne gre za prvo težnjo ZDA po Grenlandiji zaradi njenih naravnih virov, a hkrati opozorila, da gre za ozemlje EU in zveze Nato.

"Če bi se pojavile nasilne težnje po priključevanju, bi to bilo izjemno skrb vzbujajoče," je dodala.

Prav tako je opozorila, da svet postaja strašno nepredvidljiv in da so pred majhnimi državami veliki izzivi. Z vidika Slovenije bo tako po njenih besedah ključno, da krepi institucije, ki jim pripada, zagovarja mednarodno pravo, Ustanovno listino ZN in učinkovitost multilateralizma.