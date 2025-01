Iz Francije resno svarilo Trumpu: Ne ogrožajte suverenih meja Evropske unije

"Evropska unija drugim državam ne bo dovolila, da napadejo njene suverene meje. Smo močna celina," je na družbenem omrežju X namero trumpa komentiral francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot.

French Foreign Minister Jean-Noel Barrot:



The European Union will not let other nations attack its sovereign borders. We are a strong continent. pic.twitter.com/TWMmopFgkk