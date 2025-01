Slovenija je v celoti ali delno uresničila vseh 182 priporočil z izjemo dveh, ki jih je sprejela v tretjem univerzalnem periodičnem pregledu stanja človekovih pravic, je danes v Ženevi povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Države so medtem na četrtem pregledu Sloveniji priporočile ukrepe na področju sovražnega govora in prenatrpanosti zaporov.

"Slovenija je v celoti oziroma delno uresničila vseh 182 priporočil, ki jih je sprejela v prejšnjem krogu – z izjemo dveh," je v nagovoru v Ženevi na četrtem zasedanju delovne skupine za univerzalni periodični pregled Sveta ZN za človekove pravice povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Hkrati je zagotovila, da so za Slovenijo ključni spoštovanje, zaščita in promocija človekovih pravic.

"Človekove pravice so predpogoj za mir, stabilnost in trajnostni razvoj. Univerzalni periodični pregled ima pri tem ključno vlogo," je pred koncem zasedanja še dejala ministrica in dodala, da se Slovenija znova poteguje za članstvo v Svetu ZN za človekove pravice v obdobju 2026–2028.

Slovenska delegacija pod vodstvom Fajon je na zasedanju predstavila stanje človekovih pravic v Sloveniji in odgovarjala na vprašanja drugih držav v zvezi s tem. V nagovoru je ministrica predstavila številne ukrepe, ki jih je sprejela Slovenija, med drugim na področju boja proti sovražnemu govoru, zaščiti ekonomskih in socialnih pravic, pravic otrok, pravic manjšin in pravic žensk.

Številne države so pohvalile napredek Slovenije pri zaščiti človekovih pravic in krepitvi nacionalnih institucij za varstvo teh pravic v državi. Ob tem so mnoge priporočile ukrepanje na področju sovražnega govora in nediskriminacije, enakosti spolov, varstva pravic žensk in reproduktivnih pravic, preprečevanje korupcije, krepitvi ekonomskih pravic, varstva pravic migrantov, prosilcev za azil in Romov ter prenatrpanosti zaporov.

Brglez o sovražnem govoru, preprečevanju korupcije in prenatrpanih zaporih

Državni sekretar na ministrstvu za pravosodje Milan Brglez je v odzivu na priporočila predstavil ukrepe Slovenije na nekaterih od omenjenih področij. Med drugim se je oprl na boj proti sovražnemu govoru, preprečevanje korupcije in problematiko prenatrpanosti zaporov.

Pri zadnji je kot ukrep Slovenije omenil opravljanje nalog pravosodnega policista delavcev, ki so bili v preteklosti zaposleni na omenjenem delovnem mestu. Prav tako je poudaril, da bo pri prenatrpanosti pomagal nov zapor v Ljubljani, ki naj bi začel delovati do konca letošnjega leta.

Slovenija ukrepala na področju zaščite pravic žensk

Generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mojca Pršina je medtem predstavila ukrepe Slovenije na področju zaščite pravic žensk. Preostali člani delegacije pa so med drugim naslovili tudi priporočila glede varstva pravic migrantov in Romov.

Kot je dejala Fajon, bo vlada zdaj proučila predloge držav glede krepitve stanja človekovih pravic v Sloveniji.

Države si zastavljajo vprašanja in iščejo rešitve

Univerzalni periodični pregled stanja človekovih pravic je mehanizem Sveta ZN za človekove pravice, v katerem se v od štiri- do petletnih ciklih pregleda stanje človekovih pravic v vseh 193 članicah ZN. Gre za edinstven mednarodni mehanizem, v katerem si države zastavljajo medsebojna vprašanja o stanju človekovih pravic in podajajo priporočila za njegovo izboljšanje.

Slovenija je ena od 14 držav, s katerimi bo delovna skupina med 20. in 31. januarjem opravila dialog o stanju človekovih pravic. Prvi periodični pregled Slovenije je potekal februarja 2010, drugi oktobra 2014, tretji pa novembra 2019.