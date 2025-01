Ministri držav članic EU za evropske zadeve bodo danes nadaljevali redni dialog o vladavini prava v posameznih članicah. Danes bodo na vrsti Slovenija, Madžarska, Romunija in Portugalska. Podlaga za razpravo bo letno poročilo o vladavini prava, ki ga je Evropska komisija objavila julija lani.

Za vsako od štirih članic bo Evropska komisija najprej predstavila ključne ugotovitve iz julijskega poročila. Nato bodo njihovi predstavniki, med njimi državni sekretar na zunanjem ministrstvu Marko Štucin, imeli priložnost kolege seznaniti s ključnimi spremembami in reformami. Ti jim bodo lahko zastavili tudi vprašanja.

Vladavina prava v Sloveniji bo danes drugič na dnevnem redu zasedanja Sveta EU za splošne zadeve, prvič so o tem v okviru letnega dialoga razpravljali decembra 2022.

Evropska komisija je slovenske oblasti julija med drugim pozvala k ureditvi financiranja Radiotelevizije Slovenije, dodatnim zakonodajnim in nezakonodajnim varovalkam za zaščito novinarjev ter izboljšanju na področju državnega oglaševanja v medijih. Na področju neodvisnosti sodstva pa je Bruselj Slovenijo pozval k dokončanju ukrepov za zvišanje plač sodnikov in tožilcev.

Komisija kritična do stanja na Madžarskem

Komisija je bila precej bolj kritična do stanja vladavine prava na Madžarskem, ki je zaradi tega že leta v sporu z Brusljem. Ta je proti Budimpešti sprožil tudi več postopkov in ji zamrznil določen delež evropskih sredstev, ki ji pripadajo. Redni dialog o vladavini prava je sicer namenjen bolj splošnemu pregledu in ni del postopkov.

Današnje zasedanje ministrov za evropske zadeve bo prvo pod poljskim predsedstvom Sveta EU, ki je v ospredje postavilo varnost Evrope, vključno s širitvijo Unije.