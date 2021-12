Pred parlamentom pomembno glasovanje o resoluciji o Sloveniji

Parlament naj bi z resolucijo med drugim tudi izpostavil, da morajo vplivne javne osebnosti in politiki v Sloveniji, tudi člani vlade, voditi z zgledom ter zagotoviti spoštljivo in civilizirano javno razpravo, brez ustrahovanja, napadov, žaljenja in nadlegovanja.

Predlog resolucije o Sloveniji so vložile štiri politične skupine v Evropskem parlamentu - socialdemokrati, liberalci, zeleni in levica. Največja skupina, desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP), sicer evropska politična družina slovenskega premierja Janeza Janše, se jim ni pridružila.

Predlog resolucije Evropskega parlamenta v 18 točkah, ki so ga v petek pozno zvečer tudi javno objavili, vključuje izraz "globoke zaskrbljenosti zaradi ravni javne razprave, ozračja sovražnosti, nezaupanja in globoke polarizacije v Sloveniji, ki je spodkopala zaupanje v javne organe in med njimi".

V ospredju tokratnega zasedanja, ki bo hibridno, bosta sicer danes razprava o enakosti žensk in moških, v torek pa razprava z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom unije Josepom Borrellom o kopičenju ruskih sil ob in v Ukrajini ter razprava o stališču parlamenta o zakonodaji o digitalnih trgih.

V sredo bodo podelili nagrado Saharova za svobodo misli, ki jo letos prejme ruski opozicijski politik Aleksej Navalni. Ker je nagrajenec v ruskem zaporu, jo bo prejela njegova hčerka Darja Navalni. Prav tako v sredo bodo evropski poslanci razpravljali o prihajajočem decembrskem vrhu in boju proti pandemiji.

V Strasbourgu bo ta teden v ospredju tudi vprašanje novega predsednika Evropskega parlamenta. Sedanjemu, socialdemokratu Davidu Sassoliju se mandat izteče sredi januarja. Glavne politične skupine so se namreč julija 2019 dogovorile, da bo položaj v drugi polovici petletnega mandata pripadel EPP.

V EPP so za kandidatko za predsednico izvolili Maltežanko Roberto Metsola in pričakujejo, da bodo socialdemokrati spoštovali dogovor. A ti so napovedali, da bodo ta teden odločali o svojem kandidatu in da so na mizi vse možnosti. Svojo kandidatko Siro Rego ima tudi evropska levica.