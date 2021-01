Portugalsko predsedstvo napoveduje veliko pozornosti vladavini prava

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Portugalsko predsedstvo Svetu EU napoveduje veliko pozornosti vladavini prava. EU ima na tem področju veliko dela, vzpostavila je tri vzporedne mehanizme za zagotavljanje vladavine prava in v prihodnjih šestih mesecih lahko pričakujete napredek na vseh treh tirih, je pred dnevi napovedal portugalski zunanji minister Augusto Santos Silva.

V portugalskem predsedstvu po poročanju STA med prioritetami izpostavljajo tudi pomen spodbujanja vladavine prava, demokracije in medijskega pluralizma. "Brez vladavine prava ni EU," je pred časom poudaril portugalski veleposlanik pri EU Nuno Brito.

Ob tem je spomnil, kako zelo pomembne so te vrednote za Portugalsko: "Ljudje pozabljajo, da je imela Portugalska eno najdaljših diktatur v Evropi, ki je trajala 48 let, zato je zelo močno v mislih Portugalcev, da demokracija ni nekaj danega, temveč si je treba dnevno prizadevati zanjo."

Prvi in po besedah portugalskega zunanjega ministra najpomembnejši mehanizem za zagotavljanje spoštovanja vladavine prava je skupen medsebojni pregled stanja, ki ga članice od lani izvajajo na podlagi poročila Evropske komisije.

Lani prvo poročilo o stanju vladavine prava

Komisija je lani septembra objavila prvo poročilo o stanju vladavine prava v vseh članicah unije. Nemško predsedstvo je na podlagi tega poročila opravilo dve razpravi. Prva je bila splošna. V drugi pa so podrobneje analizirali prvih pet držav po protokolarnem abecednem vrstnem redu: Belgijo, Bolgarijo, Češko, Dansko in Estonijo, ki je zamenjala Nemčijo, da ta ne bi obravnavala same sebe.

Portugalsko predsedstvo bo sledilo nemškemu modelu in bo analiziralo naslednjih pet članic po protokolarnem vrstnem redu. To bodo Nemčija, Irska, Grčija, Španija in Francija, je pred dnevi potrdil minister Silva v virtualnem pogovoru s skupino bruseljskih dopisnikov, ki jim je predstavil prioritete.

Tudi Slovenija, ki z Nemčijo in Portugalsko sodeluje v predsedujočem triu, načrtuje nadaljevanje nemškega modela. Med slovenskim predsedovanjem, ko se sicer pričakuje drugo poročilo komisije, bi tako prišli na vrsto Hrvaška, Italija, Ciper, Latvija in Litva.

Procesu mnogi očitajo, da je namenjen samemu sebi. Tisti, ki ga branijo, pa poudarjajo, da je bil temeljni cilj odpraviti toksičnost razprave članic o vladavini prava, saj sta Poljska in Madžarska komisiji vseskozi očitali, da se osredotoča samo nanju, drugih članic, ki imajo prav tako težave, pa ne pogleda.

Odziv zaradi kršitev vladavine prava na Poljskem in Madžarskem

Poročilo komisije je sicer v glavnem odziv na zastoj v procesu po 7. členu pogodbe EU, ki ga je unija sprožila zaradi očitanih kršitev vladavine prava na Poljskem in Madžarskem ter v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic kršiteljici.

Proces po 7. členu, ki ga imenujejo tudi jedrska možnost, je drugi od treh tirov, o katerih je govoril portugalski minister. Tudi na tem tiru Silva napoveduje nadaljnje korake, tudi novo zaslišanje, a bistvenih premikov ni pričakovati.

Za odvzem glasovalnih pravic na podlagi 7. člena je sicer potrebno soglasje, ki pa ga je vsaj v sedanjih okoliščinah, ko se Poljska in Madžarska vzajemno podpirata, nemogoče zagotoviti.

Tretji tir pa se nanaša na nov mehanizem pogojevanja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava, ki ga opredeljuje uredba za zaščito proračuna unije, sprejeta v okviru zajetnega svežnja za okrevanje v vrednosti 1824 milijard evrov.

Ker sta Varšava in Budimpešta zaradi nasprotovanja temu mehanizmu pogojevanja blokirali celoten sveženj za okrevanje, so morali voditelji članic unije skleniti kompromis, ki zamika uporabo pogojevanja evropskih sredstev z vladavino prava do odločitve Sodišča EU o zakonitosti tega ukrepa. Postopka na sodišču sicer za zdaj nista sprožili, še piše STA.