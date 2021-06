Hojs: Vladavina prava je v Sloveniji v polnosti zagotovljena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister Aleš Hojs je med prednostnimi nalogami slovenskega predsedovanja EU na področju notranjih zadev izpostavil pakt o migracijah in azilu.

Notranji minister Aleš Hojs in podpredsednik Evropske komisije, pristojen za spodbujanje evropskega načina življenja, Margaritis Schinas, sta danes na Brdu pri Kranju govorila o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja Svetu EU. "Komisija je naš partner, zaveznik in podpornik pri predsedovanju," je po pogovorih dejal Hojs.

Minister Aleš Hojs je med prednostnimi nalogami slovenskega predsedovanja na področju notranjih zadev izpostavil pakt o migracijah in azilu. V izjavi za medije je dejal, da ga je podpredsednik komisije obvestil, da bo del pakta, ki se nanaša na prihodnjo evropsko agencijo za azil, zaključen že pod portugalskim predsedstvom, sicer pa bi se to lahko zgodilo v času slovenskega predsedovanja.

Pomemben del pakta je tudi evropska podatkovna zbirka prstnih odtisov (Eurodac). "Verjamem, da lahko Slovenci na tem področju naredimo velik napredek, morda ne samega sprejema, vendar lahko zadevo pripeljemo tako daleč, da bo to možno sprejeti vsaj v času francoskega predsedovanja," je dejal Hojs.

Del pakta sta tudi odgovornost in solidarnost pri vračanju migrantov, pri čemer je Hojs v pogovorih z Margaritisom Schinasom izpostavil, da ne "bomo obljubljali preveč, raje bomo naredili več". Ne želi napovedovati velikih uspehov, saj da imajo države članice glede tega vprašanja še vedno precej različna stališča.

Hojs je kot pomembno temo predsedovanja omenil tudi širitev EU na Zahodni Balkan. "Tudi na našem področju se zavedamo pomembnosti sodelovanja z državami Zahodnega Balkana," je poudaril in dodal, da je Schinasa obvestil, da bo ta teden gostil notranje ministre teh držav, s katerimi bodo govorili o preprečevanju kriminala, zlasti tihotapljenja ljudi in blaga.

Schinas je v izjavi za medije poudaril, da bo slovensko predsedovanje pomembno, saj bo prvo "fizično" po pandemiji covid-19, začenši z obiskom članov Evropske komisije v Sloveniji v začetku julija. Slovensko predsedovanje bo po njegovih besedah pomembno tudi za izvedbo načrta EU za okrevanje in odpornost. Pozdravil je prizadevanja Hojsa, da bi države članice dosegle dogovor o paktu o migracijah in azilu. "Evropa potrebuje ta dogovor bolj kot kdajkoli doslej," je bil jasen.

Kot je dejal, je komisija na isti valovni dolžini s slovenskim predsedstvom glede napredka pri varnostni uniji, kibernetskih grožnjah, reformah schengenskega sistema in nadaljevanju boja proti tihotapcem ljudi na Zahodnem Balkanu in v Sredozemlju.

Schinas na novinarsko vprašanje ni želel komentirati notranjepolitičnih razmer v Sloveniji, je pa na splošno dejal, da ne dvomi, da bosta Slovenija in njena vlada naredili vse za zaščito vrednot, ki definirajo tako Evropsko unijo kot Slovenijo.

Hojs: Novinarji lahko poročate nemoteno, brez kakršenkoli cenzure

Hojs je pristavil, da vprašanj o stanju vladavine prava v Sloveniji ne bi bilo, če te teme ne bi v Evropo izvozili slovenski novinarji. Zagotovil je, da je vladavina prava v Sloveniji v polnosti zagotovljena, še bolj pa so zagotovljene pravice novinarjev, ki lahko "poročate nemoteno, o vsem, kar želite, brez kakršnekoli cenzure".

Se mu pa zdi "naravnost sprevrženo", da bi država začela financirati še medije. Ob tem je napovedal, da bo vlada prihodnji teden rešila vprašanje financiranja Slovenske tiskovne agencije (STA).

Podpredsednik Evropske komisije se je v okviru obiska v Sloveniji srečal tudi s premierjem Janezom Janšo. Tudi Janša in Schinas sta govorila o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja. Strinjala sta se o pomenu nove schengenske strategije in pomembnosti širitve schengenskega območja, govorila pa sta tudi o stanju epidemije covid-19 v EU. Schinas se je zahvalil, ker je Slovenija med prioritete svojega predsedovanja uvrstila tudi evropski način življenja, so sporočili iz Janševega kabineta.