Janša očita komisarki SE, da je del omrežja lažnih novic

"Na žalost je Dunja Mijatović del omrežja lažnih novic. Dobro plačana z našim denarjem," je v nedeljo na Twitterju v angleščini zapisal Janša.

Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice je v poročilu, objavljenem minuli petek, slovenske oblasti med drugim pozvala, naj ustavijo poslabševanje razmer na področjih svobode medijev in svobode izražanja v državi.

Unfortunately, @Dunja_Mijatovic is part of #fakenews network. Well paid by our money. https://t.co/uFangFwSjm