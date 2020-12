Vrh EU še vedno zaseda, podprli sankcije proti Turčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voditeljem članic EU kljub dolgi nočni razpravi še vedno ni uspelo doseči dogovora o krepitvi cilja za zmanjšanje izpustov do leta 2030 z zdajšnjih 40 na najmanj 55 odstotkov glede na leto 1990. Poljska, ki je močno odvisna od premoga, naj bi zahtevala dodatna zagotovila glede finančne pomoči pri zelenem prehodu. So pa voditelji članic EU podprli sankcije proti Turčiji na podlagi pravnega okvira, vzpostavljenega novembra lani, ki omogoča ukrepanje proti posameznikom in podjetjem, odgovornim za nezakonito vrtanje nafte in plina v ciprskem morju.

Poljska je bila decembra lani, ko so voditelji dosegli dogovor o cilju podnebne nevtralnosti do leta 2050, edina članica, ki se ni mogla zavezati k uresničitvi tega cilja.

Po bruseljskih tolmačenjih je v cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050 nato posredno privolila v okviru pogajanj o prihodnjem večletnem proračunu Unije, vendar pa že vseskozi želi več denarja v okviru evropskega zelenega dogovora in tudi več podatkov o tem, kako bodo strožji podnebni cilji vplivali na gospodarstva posameznih držav.

Potem ko so voditelji v četrtek precej hitro dosegli dogovor o kompromisu, ki odpravlja madžarsko in poljsko blokado svežnja za okrevanje v vrednosti 1.824 milijard evrov, so več ur namenili Turčiji in dosegli dogovor o novih sankcijah proti Ankari, zdaj pa že približno pet ur razpravljajo o podnebnih ciljih.

"Seja traja nepretrgoma od včeraj od 13. ure. Veliko orehov strtih, nekaj jih še čaka. Epidemija je vse izzive in težave v EU potrojila," je zgodaj zjutraj tvitnil slovenski premier Janez Janša.

Pravni okvir omogoča kaznovanje fizičnih oseb z zamrznitvijo premoženja in prepovedjo potovanja v Unijo ter kaznovanje pravnih oseb z zamrznitvijo premoženja. Poleg tega prepoveduje fizičnim in pravnim osebam v EU financiranje kaznovanih posameznikov ali podjetij.

Poleg tega so voditelji pozvali k pripravi poročila o položaju v vzhodnem Sredozemlju, političnih in gospodarskih odnosih EU in Turčije ter možnostih nadaljnjega ukrepanja, vključno z razširitvijo omenjene odločitve glede sankcij, v premislek najpozneje na vrhu marca prihodnje leto, piše v sklepih.

Pravni okvir iz novembra lani je bil drugi niz ukrepov proti Turčiji zaradi vrtanja nafte in plina v ciprskem morju. Pred tem se je julija lani Unija dogovorila za zmanjšanje predpristopne pomoči, omejitev posojil Evropske investicijske banke, odpoved nekaterih političnih srečanj in zamrznitev pogajanj o letalskem sporazumu.

Voditelji obžalujejo enostranska dejanja in provokacije Turčije ter zaostreno retoriko, uperjeno proti članicam in voditeljem EU. Obenem potrjujejo strateški interes za razvoj vzajemno koristnega odnosa s Turčijo ter poudarjajo, da je ponudba pozitivnega razvoja odnosov še vedno na voljo in da je treba komunikacijske poti pustiti odprte.