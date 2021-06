Ministri bodo razpravljali tudi, kako bi širili Evropsko unijo

Med temami, ki jih bodo voditelji držav članic EU obravnavali ta četrtek in petek na srečanju v Bruslju, bo stanje pri spoprijemanju s pandemijo in gospodarsko okrevanje v Evropski uniji. Govorili bodo tudi o migracijah ter odnosih s Turčijo in Rusijo.

Med temami, ki jih bodo voditelji držav članic EU obravnavali ta četrtek in petek na srečanju v Bruslju, bo stanje pri spoprijemanju s pandemijo in gospodarsko okrevanje v Evropski uniji. Govorili bodo tudi o migracijah ter odnosih s Turčijo in Rusijo. Foto: Thinkstock

Ministri Evropske unije za evropske zadeve bodo danes v Luksemburgu v pripravah na vrh Evropske unije v drugi polovici tedna govorili o pandemiji covida-19, migracijah ter odnosih s Turčijo in Rusijo. Med ostalimi temami zasedanja bo v ospredju postopek po 7. členu proti Madžarski in Poljski ter širitev Evropske unije. Ob robu bo potekala medvladna konferenca s Srbijo in Črno goro.

Na zasedanju Sveta Evropske unije za splošne zadeve, ki se ga bo v Luksemburgu danes udeležil tudi državni sekretar za evropske zadeve Gašper Dovžan, bo med pomembnejšimi točkami zaslišanje po postopku 7. člena pogodbe o Evropski uniji o pravni državi na Poljskem in o vrednotah Evropske unije na Madžarskem. Razprava bo priložnost za to, da članice zastavijo vprašanja in se seznanijo s stališči Madžarske in Poljske, je povedal visoki evropski uradnik v Bruslju.

Ministri se bodo seznanili tudi s potekom konference o prihodnosti Evrope, v okviru katere je v soboto v Strasbourgu potekalo prvo plenarno zasedanje.

Pregled stanja za vsako državo posebej

V okviru razprave o širitvi Evropske unije in stabilizacijsko-pridružitvenemu procesu bodo pregledali stanje po posameznih državah. Albanija in Severna Makedonija še čakata na začetek pogajanj. Skopje mora še rešiti spor s Sofijo, ki blokira proces zaradi vprašanj v povezavi z jezikom in identiteto.

Portugalsko predsedstvo je naredilo veliko delo pri pripravi kompromisnega predloga, se zelo aktivno angažiralo pri iskanju soglasja. Slovenija nudi Portugalski vso podporo do izteka njenega predsedovanja z željo, da se doseže soglasje, je dan pred zasedanjem glede možnega dogovora o začetku pristopnih pogajanj z obema državama do konca meseca dejal zunanji minister Anže Logar. Če soglasja ne bo, bo pa to naloga, ki bo zelo močno angažirala slovensko diplomacijo in celotno slovensko predsedovanje.

Ob robu zasedanja bo danes potekala medvladna konferenca s Srbijo in Črno goro, pri čemer ne bodo odpirali ali zapirali poglavij, so zatrdili v Bruslju. To bo prva politična konferenca po novi širitveni metodologiji. Dala naj bi nov zagon v pridružitvenem procesu in bo pomenila nov mejnik v pogajanjih s tema državama.