Svet Evrope je podprl predvidene načrte Mednarodne nogometne zveze v povezavi s prestopi nogometašev. Načrtovane reforme so v uniji ocenili kot pomemben mejnik na poti k utrditvi transparentnosti in integritete, ko jih bodo potrdili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Fifa je nedavno predstavila že tretji paket reform, ki so se mu natančno posvetili tudi v Evropski uniji. V ospredju so predvsem mednarodni prestopi mladoletnih nogometašev in pravilniki, ki urejajo izposojo igralcev med klubi.

"V Svetu Evrope so potrdili, da načrtovane spremembe lahko preprečijo zlorabe in da ščitijo kariere mladih igralcev ter integriteto konkurence," so zapisali pri Fifi.

Iz poročila je moč razbrati, da je Svet Evrope podprl prizadevanja Fife, ki želi z razvojem in nadzorom svetovnega trga nogometnih transferjev nedvomno močno izboljšati razmere v mednarodnem nogometu.