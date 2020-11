Kurz: Vladavina prava je temelj za izplačevanje evropskih sredstev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je danes poudaril, da so reforme in vladavina prava temelj za izplačevanje evropskih sredstev. To je sporočil, potem ko sta Madžarska in Poljska v začetku tedna blokirali potrjevanje svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo bolezni covid-19 zaradi pogojevanja črpanja sredstev EU z vladavino prava.

"Reforme in vladavina prava so temelj za izplačevanje sredstev EU. Ne smemo privoliti v kompromise in moramo natančno nadzorovati, čemu je namenjen denar," je avstrijski kancler Sebastian Kurz po poročanju STA zapisal danes na Twitterju.

To je sporočil pred današnjim vrhom EU, na katerem bodo voditelji držav članic razpravljali tudi o blokadi Madžarske in Poljske pri sprejemanju svežnja za spoprijem Evrope z novim koronavirusom. Za to sta se odločili, ker nasprotujeta pogojevanju črpanja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava.

Premier Janša podpira Madžarsko in Poljsko

Slovenski premier Janez Janša je sicer dva dni pred zasedanjem voditeljem članic in institucij EU poslal pismo, v katerem je med drugim podprl stališča Madžarske in Poljske glede vladavine prava ter se zavzel za vrnitev k julijskemu dogovoru voditeljev, ki ne upošteva stališč Evropskega parlamenta.

Ne Evropska komisija, ne predsednik Evropskega sveta Charles Michel in ne nemško predsedstvo Sveta EU vsebine pisma za zdaj niso komentirali. Namestnica tiskovnega predstavnika nemške vlade Ulrike Demmer je v sredo dejala, da bo morda priložnost za pogovor o pismu ob robu današnjega vrha EU, spomni STA.

Nemška vlada je danes sporočila, da na vrhu ne pričakujejo rešitve za zastoj pri sprejemanju svežnja.