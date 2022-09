Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madžarski premier Viktor Orban je v petek na srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Beogradu komentiral odločitev evropskega parlamenta, ki je v četrtek obsodil "namerne in sistematske napore madžarske vlade", da spodkopava evropske vrednote. Dejal je, da to razume kot šalo.

Evropska komisija državam članicam EU predlaga, da se Madžarski zamrzne evropska sredstva v višini okoli 7,5 milijarde evrov, je danes sporočil evropski komisar za proračun Johannes Hahn. Komisija se je za to odločila zaradi pomanjkljivosti na področjih javnega naročanja in boja proti korupciji, ki pomenijo tveganje za proračun EU.

"Komisija ocenjuje, da tveganje za proračun EU še vedno obstaja, zato ne moremo skleniti, da je proračun zadostno zaščiten," je soglasno odločitev kolegija evropskih komisarjev sporočil komisar za proračun Johannes Hahn. Odločili so se, da nadaljujejo postopek proti Madžarski v okviru mehanizma pogojevanja izplačila evropskih sredstev z vladavino prava, ki so ga sprožili aprila.

Za ukrepanje se je komisija po Hahnovih besedah odločila zaradi pomanjkljivosti na področjih javnega naročanja, boja proti korupciji, pregona primerov, povezanih z evropskimi sredstvi, ter preprečevanja konflikta interesov pri dodeljevanju evropskih sredstev javnim skladom. Pri tem gre za kršenje načel vladavine prava, ki pomenijo tveganje za proračun EU.

Zamrznili bi tretjino madžarskih kohezijskih sredstev

Svetu EU predlaga zamrznitev 65 odstotkov obveznosti v okviru treh operativnih programov kohezijske politike. Gre za okoli 7,5 milijarde evrov, kar pomeni več kot tretjino madžarskih kohezijskih sredstev, je pojasnil komisar.

Viri pri EU so sicer pojasnili, da komisija teh treh operativnih programov sploh še ni odobrila, tako da tudi sredstva ne morejo biti izplačana. Gre za programe, kjer razdeljevanje sredstev večinoma poteka prek javnega naročanja.

Bruselj ob tem predlaga tudi, da se blokira izplačilo evropskih sredstev javnim skladom. Po ocenah virov bi šlo lahko za več sto milijonov evrov.

Madžarske zaveze gredo v pravo smer, a slediti morajo tudi v praksi

Madžarska je po Hahnovih besedah čez poletje predstavila 17 ukrepov, namenjenih naslovitvi tveganj za evropski proračun. Med temi so nov in neodvisen urad za integriteto, delovna skupina za boj proti korupciji, prilagoditev kazenskega zakonika, ki bo omogočila sodno presojo odločitev tožilstva, ter spremembe pravil za javne sklade na področju javnega naročanja.

"S tem je Madžarska naredila pomembne in javne zaveze, ki gredo v pravo smer," je povedal komisar. Če bodo ukrepi ustrezno opredeljeni v zakonodaji ter uresničeni, bi lahko naslovili težave, povezane z vladavino prava, je dodal. Poleg zakonodajnih sprememb pa se morajo zgoditi tudi spremembe v praksi, je še poudaril.

Madžarska se je sicer zavezala, da bo komisijo o izpolnitvi ključnih korakov za implementacijo zavez obvestila do 19. novembra, je povedal komisar.

Do takrat bo moral med drugim po navedbah komisarja začeti delovati neodvisen urad za integriteto. "Videli bomo, kako bo ta urad sestavljen, kar bo ključno pri naši oceni," je dejal.

V skladu s časovnico, o kateri sta se dogovorila Bruselj in Budimpešta, so po neuradnih informacijah med ključnimi koraki še okrepitev okvira za boj proti korupciji, sodna presoja odločitev tožilstva in okrepljeno sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam.

V času do 19. novembra bo komisija pozorno spremljala razmere in Svet EU obveščala o morebitnih pomembnih elementih, ki bi lahko vplivali na njeno oceno, so pojasnili v Bruslju. Hahn je zaradi dogovorjene časovnice članice pozval, naj rok za odločitev podaljšajo z enega na tri mesece.

Predlog mora potrditi najmanj 55 odstotkov držav članic

Za potrditev je sicer potrebna kvalificirana večina, kar pomeni najmanj 55 odstotkov držav članic, v katerih živi najmanj 65 odstotkov vsega prebivalstva EU. Zamrznitvi se obeta potrditev, čeprav Madžarska upa, da se to ne bo zgodilo, so za STA povedali viri pri EU.

Madžarska vlada je sicer že napovedala več ukrepov, da bi ugodila zahtevam EU. Več zakonodajnih predlogov naj bi v madžarskem parlamentu predstavila prihodnji teden.

Na komisiji ob tem zagotavljajo, da bodo izvajanje ukrepov spremljali tudi po njihovi uveljavitvi. Če se bo pojavilo nazadovanje, pa napovedujejo ponovno sprožitev mehanizma pogojevanja izplačila sredstev z vladavino prava.