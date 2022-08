Madžarska vlada zaradi nenatančne napovedi odpustila vremenoslovca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za državno meteorološko agencijo je pristojen minister za inovacije in tehnologijo Laszlo Palkovics.

Foto: Reuters

Madžarska vlada je danes odpustila vodjo državne meteorološke agencije in njenega namestnika. To je storila dva dni po tem, ko so zaradi napovedi slabega vremena oziroma neviht in močnega vetra prestavili velik ognjemet, načrtovan ob madžarskem državnem prazniku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Minister za inovacije in tehnologijo Laszlo Palkovics, v njegovo pristojnost spada državna meteorološka agencija, je vodjo agencije Kornelijo Radics in njenega namestnika Gyulo Horvatha razrešil s položajev, so sporočili z ministrstva, ki pa ni podalo pojasnila.

Zaradi napačne napovedi odpovedali ognjemet

Odločitev ministra so sporočili dan po tem, ko so madžarski provladni mediji kritizirali meteorološko agencijo, ki je napovedala nevihte in močne sunke vetra, zaradi česar je bil ognjemet v soboto odpovedan. Spletni časnik Origo je zapisal, da je agencija podala zavajajoče informacije o obsegu slabega vremena, kar je zavedlo operativno skupino, odgovorno za varnost.

Madžarska meteorološka agencija se je v nedeljo za napačno vremensko napoved sicer opravičila in navedla "dejavnik negotovosti, ki je neločljivo povezan s stroko", poroča AFP.

Ognjemet so prestavili na konec tega tedna

Ognjemet, ki ga je madžarska vlada napovedovala kot največjega v Evropi in s katerim naj bi počastili državni praznik, so prestavili na konec tega tedna.

Opozicija je sicer že pred tem pozvala k njegovi odpovedi in ga označila za nekoristno zapravljanje denarja v času, ko se država spopada z gospodarskimi težavami.