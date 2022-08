Nova naložba Madžarom: Kitajci tam gradijo največjo tovarno baterij v EU

Evropski proizvajalci so vse bolj predani razvoju in proizvodnji električnih avtomobilov, zato je vse bolj pomembna tudi selitev proizvodnje baterijskih paketov na Staro celino. Mercedes bo na Madžarskem skupaj s kitajskim CATL, največjim proizvajalcem baterij na svetu, zgradil največjo tovarno baterij v Evropi..

Blizu je nekaj večjih avtomobilskih tovarn

CATL bo v izgradnjo nove tovarne baterij vložil 7,3 milijarde evrov in s tem poskušal zadostiti vse večjim potrebam evropskih proizvajalcev avtomobilov. Giga tovarna bo zrasla ob madžarskem mestu Debrecen in bo daleč največja investicija tega podjetja izven Kitajske. Z gradnjo bodo pričeli že letos, z deli pa bodo zaključili v najmanj 64 mesecih.

Ko bo proizvodnja le stekla bodo baterijske pakete dostavljali številnim evropskih proizvajalcem. Blizu namreč BMW gradi svojo novo tovarno, v državi že imajo svojo tovarno Mercedes-Benz, skupina Volkswagen in Stellantis. Ravno slednji imajo pod svojim okriljem nekaj največjih evropskih avtomobilskih znamk, ki pospešeno širijo svojo modelno paleto ter hitro dvigujejo prodajne številke. Z novo giga tovarno se bodo v prihodnosti izognili ozkim grlom v sami proizvodnji.

Volkswagen, Mercedes-Benz in Tesla so že pred časom napovedali gradnjo lokalnih tovarn v Evropi. S tem si želijo predvsem zavarovati stalno zalogo baterijskih paketov, posledično tudi surovin, ki so ključnega pomena za mogočo rast prodaje električnih avtomobilov.

Pri CATL bodo z letom 2025 pričeli izdelovati cilindrične litij-ionske baterije, ki bodo imele boljši izkoristek in večjo gostoto. Foto: Guliver Image

Madžarska postaja avtomobilsko središče Vzhodne Evrope

Ne gre le za pomembno investicijo za CATL, ki se pospešeno širi izven Kitajske. Gre tudi za pomembno tovarno v Vzhodni Evropi, saj ta del postaja avtomobilsko središče Evrope. Z novo moderno tovarno baterij bodo Madžari postali gonilna proizvodnja avtomobilske industrije.

BMW, Volkswagen in Stellantis še niso želeli komentirati nove tovarne in kako bo vplivala na njihov razvoj električnih vozil. So pa pri Mercedesu potrdili, da bodo prvi proizvajalec, ki bo dobil baterije z nove tovarne in so pri CATL med vsemi proizvajalci naročili največ baterijskih paketov.

"Ta nova najsodobnejša evropska tovarna CATL na Madžarskem je še en mejnik za širitev naše proizvodnje električnih vozil skupaj z našimi ključnimi partnerji," je ob tej priložnosti povedal Markus Schaefer, član uprave Mercedes-Benza.