BMW pri sosedih gradi novo tovarno, priložnost tudi za Slovence

Potem ko so pri BMW-ju za leto dni zamaknili začetek proizvodnje nove tovarne v Debrecenu na Madžarskem, so pred dnevi postavili temeljni kamen, ki označuje začetek gradnje. Šlo bo za prvo tovarno na svetu, ki za svoje delovanje ne bo potrebovala fosilnih goriv in bo energijo za delovanje tovarne pridobila izključno iz obnovljivih virov. V njej bodo ob polni proizvodni kapaciteti zaposlovali do 1.500 ljudi, zaposlene pa bodo iskali tudi zunaj madžarskih meja.

BMW je tako še uradno začel gradnjo svoje najnovejše tovarne v Debrecenu, kjer bodo leta 2025, ko bo končana več kot milijardo evrov vredna tovarna, v njej začeli nastajati povsem električni modeli nove generacije. Milan Nedeljković, član uprave BMW za proizvodnjo, na okrogli mizi, namenjeni novinarjem, ni želel razkriti, katere električne modele bodo izdelovali v Debrecenu. Za zdaj je znano le to, da bodo tam izdelovali avte, ki bodo sloneli na novi arhitekturi, poimenovani Neue Klasse.

150 tisoč avtov na leto bo dobilo oznako "Made in Hungary"

V Debrecenu bo BMW odprl povsem samozadostno tovarno, saj bo znotraj nje tekla tudi proizvodnja karoserijskih delov, avtomobile bodo v tovarni tudi barvali in seveda sestavljali. Celoten kompleks se bo raztezal na več kot 400 hektarjih in bo na začetku zaposloval okoli tisoč ljudi, pozneje pa bi ta številka lahko narasla na 1.500 zaposlenih. V tovarni bodo poskrbeli za proizvodnjo električnih vozil – na letni ravni bo proizvodnja omejena na 150 tisoč vozil –, ki jih bodo prodajali izključno na evropskem trgu.

Takšna bo nova tovarna, ko bo leta 2025 v celoti zaključena. Foto: BMW

Tovarna bo še vedno povezana na omrežje

Kot je še povedal Nedeljković, bodo električno energijo pridobivali s pomočjo sonca in vetra, presežno proizvedeno energijo pa shranjevali v baterijskih shranjevalnikih. Igrajo se tudi z možnostjo, da bi za shranjevalnike energije začeli uporabljati stare baterijske pakete iz njihovih avtov, toda kot je še pojasnil, je za točne napovedi prezgodaj. Še vedno bodo povezani v omrežje in po potrebi kupovali električno energijo, ki pa bo morala biti pridobljena s pomočjo obnovljenih virov. Da bodo sledili svoji zavezi ničelni uporabi fosilnih goriv, bodo kupljeno energijo kupovali s t. i. energijskimi certifikati.

V tovarni bodo imeli tudi nekaj revolucionarnih rešitev. Električno gnana peč za sušenje barve bo zamenjala stare, ki so jih ogrevali s pomočjo fosilnih goriv. Dodatno bodo kovinske opilke in druge kose, ki nastanejo ob stiskanju karoserijskih delov, reciklirali in uporabili znova. Toploto, ki jo bodo ustvarile hladilne naprave, bodo uporabili za gretje vode in notranjosti prostorov in še marsikaj drugega. S tem se ponuja priložnost za zaposlitev tujim delavcev, tudi Slovencem. Nedeljković je potrdil, da bodo zaposlitveno silo iskali v celotni Evropi in tudi v sosednjih državah.

Zakaj so pri BMW izbrali Madžarsko?

Na naše vprašanje ali je madžarska vlada z raznimi vzpodbudami ali znižanjem davka na dodano vrednost oziroma podaritvijo ozemlje pomagala k odločitvi je Nedeljković odgovoril ne. Kot je pojasnil je BMW madžarsko izbral izključno zaradi dobre infrastrukture, delovne sile delavce, predvsem pa zaradi urejene logistične povezave s sosednjimi državami. Tovarna bo namreč stala blizu meje z Romunijo, Ukrajino in Slovaško, kjer je veliko dobaviteljev raznih sestavnih delov za proizvodnjo avtomobilov. Obenem je tovarna dovolj blizu večine največjih evropskih trgov, zato bo olajšan tudi prevoz avtomobilov do teh trgov.

Pred dnevi so položili temeljni kamen in začeli z gradnjo tovarne. Foto: BMW