Orban EU primerjal s Sovjetsko zvezo

Madžarski premier Viktor Orban je danes poudaril, da Madžarska ne more privoliti v to, da bi bilo spoštovanje načela vladavine prava pogoj za koriščenje sredstev iz večletnega proračuna EU in svežnja za okrevanje po pandemiji covida-19. Kot je dejal, bi EU v tem primeru postala podobna Sovjetski zvezi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dogovor o pogojevanju evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava po mnenju Viktorja Orbana pomeni izsiljevanje držav na ideološki podlagi brez objektivnih kriterijev.

V tradicionalnem petkovem pogovoru za madžarski radio Kossuth je premier še pojasnil, da je Budimpešta na Evropsko komisijo naslovila več pisem, v katerih je sporočila, da bosta Madžarska in Poljska vložili veto na sprejetje večletnega proračuna unije, če bo Bruselj vztrajal pri svojih načrtih.

Orban prepričan, da Madžarski ne morejo odreči denarja

"Madžarski ne morejo vzeti njenega denarja. Madžarsko gospodarstvo mora delovati še naprej, zato potrebuje investicije," je dejal Orban.

Predsednik madžarske vlade se je v četrtek o predlaganem kriteriju spoštovanja vladavine prava pogovarjal tudi z nemško kanclerko Angelo Merkel.

Da bo spoštovanje načela vladavine prava pogoj za koriščenje sredstev iz večletnega proračuna EU in svežnja za okrevanje po pandemiji, so se Evropski parlament in članice EU načeloma dogovorili prejšnji teden. To vprašanje je sicer del širšega, 1824 milijard evrov vrednega svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo, o katerem so dogovor dosegli v torek.