Brez spoštovanja vladavine prava ne bo evropskega denarja

Evropski parlament in države članice EU so se danes dogovorili, da bo spoštovanje načela vladavine prava pogoj za črpanje sredstev iz večletnega proračuna EU in svežnja za okrevanje po pandemiji covid-19. Temu sta nasprotovali Madžarska in Poljska.

"To je pomemben mejnik v naših prizadevanjih za dokončanje naslednjega dolgoročnega proračuna EU in svežnja za okrevanje. Novi mehanizem pogojevanja bo okrepil zaščito proračuna EU, ko bodo kršitve načel vladavine prava vodile v zlorabo sredstev EU," je v imenu nemškega predsedstva EU dejal stalni predstavnik v Bruslju Michael Clauss.

Zgodovinski dogovor za vse Evropejce

"Dosegli smo zgodovinski dogovor za Evropejce, ki pričakujejo, da bomo ukrepali. Uporaba sredstev EU bo od zdaj pogojena z zavezanostjo načelom vladavine prava, vključno z neodvisnostjo nacionalnega sodstva," je dejal pogajalec Evropskega parlamenta Petri Sarvamaa (EPP).

Vodja EPP, največje politične skupine v Evropskem parlamentu, Manfred Weber je prav tako poudaril, da je današnji dogovor zgodovinski za vse Evropejce. "Medtem ko državam članicam to julija ni uspelo, je Evropski parlament vztrajal in končno dobil mehanizem za obrambo naših evropskih vrednot. Evropski državljani so od nas pričakovati ukrepanje in mi smo ukrepali," je dodal.

"Za nas je ključno, da končni upravičenci ne bodo kaznovani zaradi kršitev svojih vlad in bodo še naprej prejemali sredstva, ki so jim bila obljubljena in na katera se zanašajo, tudi če bo mehanizem pogojevanja sprožen. Ponosno lahko rečemo, da smo dosegli močan sistem, ki jim bo zagotavljal zaščito," je dejala Eider Gardiazabal iz S&D.

Dogovor je bil dosežen na podlagi nemškega predloga, po katerem bi bil pogoj za črpanje evropskih sredstev spoštovanje načela vladavine prava. Madžarska in Poljska sta nasprotovali mehanizmu ter grozili, da bosta blokirali sprejetje proračuna in svežnja za okrevanje, piše STA.