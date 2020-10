Vrh EU pozval k nadaljnjemu usklajevanju ukrepov proti covidu-19

Voditelji članic EU so prvi dan zasedanja v Bruslju ob oceni zelo zaskrbljujočih epidemioloških razmer pozvali k nadaljnjemu usklajevanju ukrepov proti novemu koronavirusu na podlagi najboljših znanstvenih dognanj, še zlasti glede pravil o karanteni, čezmejnega sledenja stikom okuženih, testiranja in začasnih omejitev nebistvenih potovanj v unijo.

Voditelji so v kratkih sklepih o covidu-19 v treh odstavkih še pozdravili prizadevanja na ravni EU glede razvoja in razdeljevanja cepiv ter izpostavili potrebo po robustnem procesu za odobritev in spremljanje, po zagotovitvi zmogljivosti za cepljenje v EU ter po pravičnih in dostopnih cenah cepiv.

Po prvotnih načrtih naj bi voditelji o pandemiji novega koronavirusa razpravljali drugi dan zasedanja, a so se te teme lotili že prvi dan, po sprejetju sklepov o brexitu in podnebnih ciljih.

Nekaj je bilo razprave o ustreznosti zasedanj v Bruslju glede na zaskrbljujoče epidemiološke razmere. Danska in finska premierka sta se po neuradnih navedbah zavzeli za virtualna zasedanja, a večinoma naj bi se bili strinjali, da je o nekaterih temah težko razpravljati na daljavo.

V prihodnje naj bi predsednik Evropskega sveta Charles Michel od primera do primera odločil, ali bo vrh v Bruslju ali na daljavo. Kje bo naslednji vrh, je odvisno od razvoja pandemije, je na virtualni novinarski konferenci po koncu prvega dne zasedanja pojasnil belgijski premier Alexander De Croo.