Obvezne maske na prostem in omejitev gibanja, jutri zaprti tudi lokali in fitnesi

Od danes je v rdečih regijah tudi na prostem obvezno nošenje maske. Prav tako je od danes omejeno gibanje prebivalcev Slovenije med rdečimi in oranžnimi statističnimi regijami. Obstaja pa nekaj izjem, ki jih navajamo v nadaljevanju članka. Pojasnjujemo tudi, katere regije so rdeče in kam spada katera občina.

Danes je začel veljati del ukrepov, ki jih je vlada sprejela za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Med drugim se nanašajo na prehode med statističnimi regijami. Odhod iz rdeče regije je močno omejen, je pa dovoljen prehod iz oranžne v rdečo regijo, a tudi to oblasti odsvetujejo.

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki ureja to področje, predvideva enajst izjem, ko je prehajanje mogoče tudi iz rdeče regije.

Prehod iz rdeče v oranžno regijo je dovoljen za:



1. prihod in odhod z dela ter izvajanje delovnih nalog,

2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,

5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,

6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

7. dostop do storitev za nujne primere,

8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču,

11. koriščenje turističnih kapacitet, katerih rezervacija je bila opravljena do uveljavitve tega odloka.

Med izjemami tudi urejanje grobov in tranzit

Notranji minister Aleš Hojs je včeraj na novinarski konferenci kot izjemo, ko bo dovoljen odhod iz rdeče regije, izrecno omenil še obisk grobov. "Obisk grobov lahko štejemo pod izjemo, najdemo jo lahko v tisti izjemi, ki govori o naših nujnih stvareh," je dejal Hojs, ki sicer obiske grobov odsvetuje.

Prav tako lahko posameznik zapusti rdečo regijo in se pelje skozi regije do meje, če gre v drugo državo.

Če ima posameznik začasno prebivališče, ki je v drugi regiji, se mora odločiti, ali bo v času veljavnosti odloka prebival na začasnem ali stalnem naslovu. Prehajanje med njima ni dovoljeno.

Potrebna so dokazila, kazen najmanj 200 evrov

Za uveljavljanje izjem so potrebna dokazila, tako kot je to veljalo spomladi za prehajanje mej občin, prehode pa bo nadzorovala policija. Danes naj bi izdajali opozorila, od sobote pa tudi kazni, ki za posameznika znašajo od 200 do več tisoč evrov.

Foto: Gov.si

Katere so rdeče regije

Rdeče regije so tiste regije, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 tisoč prebivalcev. Takšnih je trenutno sedem, in sicer so to Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Posavska, Savinjska in Zasavska regija ter Jugovzhodna Slovenija. Skupaj obsegajo 117 občin od 212, kolikor jih je v Sloveniji.

Oranžih regij je trenutno pet, in sicer so to Pomurska, Podravska, Goriška, Obalno-kraška in Primorsko-notranjska.

Maske obvezne tudi na prostem



V rdečih regijah je tudi na odprtih javnih krajih od danes obvezna uporaba zaščitnih mask. Prav tako so maske obvezne v osebnem vozilu, če je v njem več oseb, ki ne živijo v istem gospodinjstvu. Otrokom do 6. leta starosti mask ni treba nositi, prav tako ne osebam, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj tri metre.



Zbiranja niso dovoljena



V rdečih regijah od danes velja tudi splošna prepoved zbiranj, prireditev, shodov, porok in verskih obredov ne glede na že predhodno pridobljeno pozitivno mnenje NIJZ. V oranžnih regijah je še dovoljeno zbiranje do deset oseb.



Lokali se zaprejo v soboto



V soboto se v rdečih regijah zapirajo tudi gostinski lokali in fitnesi. Odprti pa ostajajo gostinski lokali, ki delujejo v nastanitvenih objektih, ter dostava ali osebni prevzem hrane in pijače.

Ali moja občina spada v rdečo regijo

Spodaj lahko pogledate, katere občine spadajo pod rdeče regije.

Gorenjska

Bled Bohinj Cerklje na Gorenjskem Gorenja vas - Poljane Gorje Jesenice Jezersko Kranj Kranjska Gora Naklo Preddvor Radovljica Šenčur Škofja Loka Tržič Železniki Žiri Žirovnica

Jugovzhodna Slovenija

Črnomelj Dolenjske Toplice Kočevje Kostel Loški Potok Metlika Mirna Mirna Peč Mokronog - Trebelno Novo mesto Osilnica Ribnica Semič Sodražica Straža Šentjernej Šentrupert Škocjan Šmarješke Toplice Trebnje Žužemberk

Koroška

Črna na Koroškem Dravograd Mežica Mislinja Muta Podvelka Prevalje Radlje ob Dravi Ravne na Koroškem Ribnica na Pohorju Slovenj Gradec Vuzenica

Osrednjeslovenska

Borovnica Brezovica Dobrepolje Dobrova - Polhov Gradec Dol pri Ljubljani Domžale Grosuplje Horjul Ig Ivančna Gorica Kamnik Komenda Ljubljana Log - Dragomer Logatec Lukovica Medvode Mengeš Moravče Škofljica Šmartno pri Litiji Trzin Velike Lašče Vodice Vrhnika

Posavska

Bistrica ob Sotli Brežice Kostanjevica na Krki Krško Radeče Sevnica

Savinjska

Braslovče Celje Dobje Dobrna Gornji Grad Kozje Laško Ljubno Luče Mozirje Nazarje Podčetrtek Polzela Prebold Rečica ob Savinji Rogaška Slatina Rogatec Slovenske Konjice Solčava Šentjur Šmarje pri Jelšah Šmartno ob Paki Šoštanj Štore Tabor Velenje Vitanje Vojnik Vransko Zreče Žalec

Zasavska

Hrastnik Litija Trbovlje Zagorje ob Savi

