V rdečih regijah odpovedane maše, v oranžnih omejitev na deset vernikov

Slovenski škofje bodo po objavi vladnih odlokov v zvezi z novim koronavirusom v uradnem listu objavili posebna navodila za duhovnike in vernike. Predvidoma v petek bodo v rdečih statističnih regijah odpovedali vse maše, verouk pa bodo do nadaljnjega izvajali na daljavo. V oranžnih regijah bodo maše omejene na deset vernikov, so sporočili iz SŠK.

Prav tako bodo v oranžnih statističnih regijah verouk redno izvajal do vključno 5. razreda. Za višje razrede osnovne šole se bo verouk izvajal na daljavo, so v izjavi za javnost zapisali v Slovenski škofovski konferenci.

Župniki in duhovniki bodo v rdečih regijah lahko vernikom omogočili individualno duhovno oskrbo, kar pomeni, da bodo lahko verniki ob določeni uri prišli v cerkev in tam prejeli sveto obhajilo, blagoslov in opravili spoved.

Tudi škofje z zaskrbljenostjo spremljajo epidemiološki položaj naše države. Zato pozivajo vse duhovnike, redovnice in redovnike ter vernike, da brez izjeme in dosledno spoštujejo ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, vse pa vabijo tudi k molitvi za zdravje, za bolnike in konec epidemije, piše STA.