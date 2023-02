Razvojna razlika med Zahodno in Vzhodno Slovenijo predlani večja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kljub krepki gospodarski rasti v letu 2021 se je razvojna razlika med Zahodno in Vzhodno Slovenijo nekoliko povečala, kažejo danes objavljeni podatki Eurostata. Zahodna Slovenija je bila predlani po BDP na prebivalca, izraženem v standardih kupne moči (PPS), pri 108 odstotkih povprečja EU, Vzhodna Slovenija pa pri 74 odstotkih.

Vzhodna Slovenija je tako v primerjavi s povprečjem EU ostala na enaki ravni, raven razvitosti Zahodne Slovenije pa se je zvišala za dve odstotni točki.

Visoka rast BDP, a neenakomerna

V obeh slovenskih kohezijskih regijah se je sicer bruto domači proizvod (BDP) v 2021 močno povečal, a je bila rast v Zahodni Sloveniji, v kateri je med drugim Ljubljana z osrednjeslovensko regijo, višja.

Merjeno v PPS se je BDP v Vzhodni Sloveniji predlani okrepil za osem odstotkov na skoraj 26,40 milijarde PPS, v Zahodni Sloveniji pa je šel navzgor za 10 odstotkov na 35,06 milijarde PPS.

Merjeno v evrih pa se je BDP v Vzhodni Sloveniji povečal za 9,9 odstotka na skoraj 22,43 milijarde evrov, v Zahodni Sloveniji pa za 11,9 odstotka na 29,78 milijarde evrov.

Ogromne razlike med evropskimi regijami

Regionalne razlike v EU medtem ostajajo velikanske. Predlani so tako v Luksemburgu npr. po BDP na prebivalca v PPS dosegali 268 odstotkov povprečja EU, le malo zadaj je bila z 261 odstotki povprečja EU irska regija Southern. Čisto na dnu so bile bolgarske regije Južen centralen, Severen centralen in Severozapaden z 38 oz. 39 odstotki povprečja EU.