Eurostat: Slovenija po deležu podjetij, ki inovirajo, nekoliko nad povprečjem EU

V EU je v obdobju 2018–2020 neko obliko inoviranja izvajalo 53 odstotkov podjetij, je pokazala raziskava Eurostata. Najvišji delež podjetij, ki so izpeljala inovacije bodisi na področju izdelkov in storitev ali poslovnih procesov, je bil v Grčiji (73 odstotkov), najnižji v Romuniji (11 odstotkov). V Sloveniji se je ustavil pri 55 odstotkih.

Najnovejša izvedba raziskave je pokazala, da je vsaj nekatere inovacije na področju izdelkov in storitev ali pri poslovnih procesih v omenjenem obdobju izvedlo 53 odstotkov podjetij v EU.

Bolj inovacijsko aktivna so bila velika podjetja, saj je bil tam delež pri 74 odstotkih. Med srednjimi podjetji je dosegel 60 odstotkov, še nižji je bil med malimi podjetji, kjer je okoli 40 odstotkov podjetij izvedlo kakšno inovacijo poslovnih procesov, vsega četrtina pa inovacijo pri izdelkih ali storitvah.

Med članicami se je s 73-odstotnim deležem podjetij, ki so izvedla kakšno obliko inovacije, morda za koga presenetljivo uvrstila Grčija. Tej so sledili Belgija (71 odstotkov), Nemčija in Finska (69 odstotkov), Ciper (66 odstotkov), Švedska (65 odstotkov), Estonija (64 odstotkov) in Avstrija (60 odstotkov).

Na dnu lestvice so bile medtem Romunija z 11-odstotnim deležem, pred njo so se uvrstile Latvija (32 odstotkov), Madžarska in Španija (33 odstotkov), Poljska (35 odstotkov), Bolgarija (36 odstotkov) in Slovaška (37 odstotkov).

Slovenija se je s 55-odstotnim deležem uvrstila nekoliko nad povprečjem EU, tik pred Hrvaško in Francijo ter tik za Italijo in Nizozemsko.