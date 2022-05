Anketa Eurostata: Smo Slovenci med največjimi rusofili v EU?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dobra polovica Slovencev meni, da je Rusija odgovorna za trenutno situacijo v Ukrajini, kar Slovenijo uvršča na rep Evropskih držav glede negativnega mnenja o odgovornosti Kremlja za invazijo na Ukrajino. V povprečju namreč skoraj 80 odstotkov Evropejcev meni, da je odgovornost na strani Rusije. Drugim državam in organizacijam krivdo za invazijo pripisuje 17 odstotkov Evropejcev in 39 odstotkov Slovencev, ki so sodelovali v raziskavi.

Vsak četrti Slovenec meni, da je Rusija popolnoma odgovorna za vojno v Ukrajini, 13 odstotkov Slovencev pa meni, da je celotna odgovornost na strani drugih držav, razkriva raziskava javnega mnenja Evropskega statističnega urada (Eurostat). Podatki Slovenijo uvrščajo med najbolj rusofilske države znotraj Evropske unije. Kremlju bolj od Slovencev verjamejo le še Ciprčani, Bolgari in Grki. Na dnu lestvice so Ciprčani, le petina jih meni, da je za dogajanje v Ukrajini odgovorna Rusija. Več kot polovica prebivalcev Cipra pa krivdo vidi v drugih državah in mednarodnih organizacijah.

Foto: EUROSTAT

Je Ukrajina sploh del evropske družine?

Vsak četrti Slovenec meni, da Ukrajina ni del evropske družine. Enako mnenje deli 42 odstotkov Bolgarov in 45 odstotkov Ciprčanov. Na drugi strani so predvsem Finci, Portugalci, Poljaki, Švedi in Litvanci, pri katerih deset odstotkov ali manj prebivalstva meni, da Ukrajina ni del evropske družine.

V povprečju 22 odstotkov Evropejcev meni, da Ukrajina ni del Evrope.

Foto: EUROSTAT

Je prihodnost Ukrajine v Evropski uniji?

64 odstotkov Slovencev podpira pridružitev Ukrajine Evropski uniji, kar je le nekoliko manj, kot je evropsko povprečje (66 odstotkov Evropejcev podpira vstop Ukrajine v EU). Največji odpor do nove članice Unije imajo Madžari, Luksemburžani in Bolgari, kjer tej ideji nasprotuje okoli 40 odstotkov ljudi, ki so sodelovali v raziskavi.

Foto: EUROSTAT

Invazija Ukrajine in verodostojnost informacij

Manj kot polovica Slovencev verjame slovenskim novinarjem in državnim institucijam glede informacij o dogajanju v Ukrajini. Za Slovence so najbolj verodostojne informacije iz evropskih institucij (verjame jim 50 odstotkov sodelujočih v raziskavi), najmanj pa informacije nevladnih organizacij in s spletnih družabnih omrežjih.

Foto: EUROSTAT

Slovencev ruska invazija skorajda ne zanima

Slovenci pa so na zadnjem mestu v Evropski uniji glede na zanimanje za dogajanje v Ukrajini. Le vsak četrti večkrat na dan preveri, kaj se dogaja v povezavi z rusko invazijo. Medtem to stori več kot polovica Italijanov, Litvancev, Poljakov …

Slovenci smo tudi na dnu lestvice držav glede pogostosti teme dogajanja v Ukrajini v pogovorih s prijatelji ali družinskimi člani. Pri le tretjini Slovencev se o Ukrajini debatira vsaj enkrat na dan, medtem ko o ruski invaziji najbolj pogosto razpravljajo Italijani.

Foto: EUROSTAT

Slovenci med manj zaskrbljenimi

Slovenci smo med manj zaskrbljenimi evropskimi narodi glede situacije v Ukrajini. Vsak peti Slovenec sploh ni ali pa je le delno zaskrbljen, medtem ko Kremelj krati spanec kar 96 odstotkom Portugalcev. V povprečju je zaradi situacije zelo ali delno zaskrbljenih 81 odstotkov Evropejcev (v Sloveniji 78 odstotkov).

Foto: EUROSTAT

Sankcije Rusiji in pomoč Ukrajini

95 odstotkov Slovencev podpira humanitarno pomoč Ukrajincem, katerih življenja je uničila vojna. 90 odstotkov Slovencev tudi podpira sprejem beguncev iz Ukrajine. Le vsak drugi Slovenec pa podpira pošiljke orožja Ukrajini.

Sankcije proti Rusiji podpira 66 odstotkov Slovencev (v povprečju pa 80 odstotkov Evropejcev). Sankcijam najbolj nasprotujejo na Cipru in v Bolgariji.

Foto: EUROSTAT