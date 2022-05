Slovenija Ukrajini namenila dodaten milijon evrov

"Na tej konferenci nam je uspelo zbrati več kot šest milijard evrov in ta denar bomo razdelili za podporo Ukrajini in vsem, ki podpirajo Ukrajino," je dejal Mateusz Morawiecki ob zaključku donatorske konference, ki sta jo soorganizirali Poljska in Švedska v sodelovanju z EU.

Na današnji mednarodni donatorski konferenci v poljski prestolnici so zbirali dodatna sredstva za Ukrajino, ki se zaradi ruske invazije sooča s težkimi humanitarnimi razmerami. Namenjena je bila opozarjanju na težke razmere prizadetega ukrajinskega prebivalstva ter izrazu podpore in solidarnosti s to državo.

Zbrane so nagovorili mnogi evropski voditelji in predstavniki mednarodnih organizacij. V nagovorih so poudarili podporo Ukrajini in pomen demokracije ter svobode. Prav tako so opozorili na veliko humanitarno krizo ter številne begunce, ki so od začetka ruske invazije zapustili domovino.

"Ukrepati moramo zdaj, da naslovimo neposredno trpljenje ukrajinskega ljudstva. Tako v Ukrajini kot zunaj nje," je opozoril predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Pri tem želi, kot je dejal, poslati sporočilo upanja in spodbude vsem Ukrajincem: "Pomagali bomo obnoviti vašo državo in gospodarstvo. Vaše domove, šole, bolnišnice in podjetja."

Michel verjame, da je lahko solidarnostni skrbniški sklad EU za Ukrajino izhodišče "evropskega Marshallovega načrta" za to stoletje.

Evropska komisija bo po besedah predsednice komisije Ursule von der Leyen zagotovila dodatnih 200 milijonov evrov za pomoč razseljenim osebam v Ukrajini. "Danes smo se zbrali z jasnim namenom: da podpremo pogumne ljudi Ukrajine, ki se borijo proti agresorju in za svojo svobodo," je dejala.

Janša: Odzvali smo se skladno z našo moralno zavezo

Na konferenci je sodeloval tudi slovenski premier Janez Janša, ki je napovedal, da bo Slovenija ob podpori, ki jo že nudi, za pomoč ukrajinskemu ljudstvu zagotovila dodaten milijon evrov. Slovenija je sicer v okviru globalne kampanje v podporo Ukrajini prejšnji mesec že napovedala pomoč v višini skoraj milijona evrov.

"Odzvali smo se skladno z našo moralno zavezo. Poleg materialne, tehnične pomoči in vojaških donacij smo donirali nekaj milijonov evrov različnim humanitarnim organizacijam, in danes te donacije povečujemo še za en milijon evrov, predvsem Unicefu za pomoč ukrajinskemu ljudstvu," je povedal Janša.

"Ko opazujemo rusko agresijo na Ukrajino, spremljamo tudi najhujšo humanitarno krizo, hkrati pa smo polni občudovanja do ukrajinskega naroda, ki kaže neverjeten pogum, brani svojo domovino in se hkrati bori za univerzalne vrednote: svobodo in demokracijo," je v svojem nagovoru dejal premier. "Ostajamo solidarni z Ukrajino. Slava Ukrajini!" je svoj nagovor zaključil Janša, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Zbrane sta nagovorila tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in premier Denis Šmihal. Zelenski je v video izjavi dejal, da je to, kako se bo končala vojna, odvisno tudi od finančnega položaja Ukrajine.

"Svoboda mora pokazati, da ščiti in skrbi za ljudi bolje kot tiranija," je dejal in pozval k sodobni različici Marshallovega načrta, ameriškega načrta za obnovo Evrope po drugi svetovni vojni.