Pripoved ujetnika: "Rekli so mi, da jim moram najti ženske, sicer bodo posilili mojo sestro"

"Dva Rusa v uniformi z rutami na glavah sta mislila, da bi zaporniku lahko odrezala prste. Poskusili so z bajonetom, a jim ni uspelo. Tretjega vojaka sta poslala, da jima je iz kuhinje prinesel ostrejši nož. Vrnil se je z nožem za meso, nadaljevali so delo. Nekateri ujeti vojaki so ostali brez dela prstov, nekateri so bili pohabljeni in privezani na stole," je grozljive prizore, ki so se v začetku aprila zgodili v regiji Herson na jugu Ukrajine v ruskem ujetništvu, opisal 20-letni Ukrajinec. Odpeljali so mu 23-letno sestro, njemu pa zagrozili, da jo bodo, če jim ne najde žensk, posilili.

Grigorij Osmakov, dvajsetletni gradbenik iz Ukrajine, je opisal, kako je bil videti pekel ruskega ujetništva. Danes je sicer na varnem ozemlju, ki ga nadzorujejo ukrajinske sile, a se z grozo spominja tistih dni, piše Jutranji.hr.

Obtožili so ga prenašanja informacij

Aretirali so ga, ko je popravljal okno soseda, čigar hišo je zadela granata. Obtožili so ga, da je dajal informacije ukrajinskim vojakom, ga zvezali in vrgli v klet šole v Novovoznesensku. Tam ni bil sam, ujetih je bilo še pet ukrajinskih vojakov. Dejal je, da je bil ​​priča nadrealističnim prizorom.

"Rusi so napolnili vedro z vodo in vanj nasilno potapljali glave ukrajinskih vojakov. Vsakega so pod vodo držali vsaj minuto. Ko so prenehali, so jim slekli vojaške uniforme in škornje, jih zasliševali in kričali. V nekem trenutku je eden od Rusov opazil, da ujetnik nosi kakovostne termonogavice. Začel se je prepir, kateremu od ruskih vojakov bodo pripadale," je pripovedoval Osmakov.

"Eden od njih je začel vpiti na Ruse, da bodo vsi umrli v Ukrajini. Nato so jih vse ustrelili v čelo," je še dejal Osmakov.

Od začetka vojne je bilo na obeh straneh ujetih na stotine, morda na tisoče vojakov. Številni posnetki in fotografije iz Ukrajine kažejo medsebojno poniževanje, izkoriščanje, poškodbe in poboje, čeprav jih je na ruski strani veliko več. Ujete vojake so uporabili za propagandne filme, brutalno pa so izkoristili tudi trupla mrtvih. Znani so primeri, ko so bile fotografije trupel poslane družinam ali pa so za to, da jim izročijo truplo, celo zahtevali denar.

Grozili so mu, da bodo posilili njegovo sestro

Po usmrtitvi vojakov so Rusi v klet pripeljali več zvezanih civilistov, med njimi tudi njegovo mamo in sestro. "Rekli so mi, da jim moram najti ženske, sicer bodo posilili mojo sestro," je dejal. Da bi bila grožnja čim bolj prepričljiva, so njegovo 23-letno sestro odpeljali.

Po nekaj urah mučenja so ruski mučitelji odšli neznano kam, prišli so vojaki, ki so Osmakova in druge civiliste izpustili. Ponudili so mu celo, da se pridruži ruski vojski za plačo 700 britanskih funtov kar je 830 evrov.

Osmakov je pozneje pobegnil na ozemlje, ki so ga nadzorovale ukrajinske sile.

"Sploh ni imelo smisla. Aretirali so me, ko sem popravljal sosedovo okno, odpeljali so me na lažne usmrtitve, pustili so mi, da gledam, kako mučijo in pobijajo ujete vojake s topimi bajoneti, ki so se prepirali zaradi nogavic. Pozneje so me poskušali rekrutirati. Če bi bila logika, bi tudi mene ubili," je sklenil Osmakov.