Rusija: Vadimo jedrske napade #vŽivo

71. dan vojne v Ukrajini. Na ruskem obrambnem ministrstvu so za četrtek, petek in soboto napovedali prekinitev ognja in humanitarni koridor za civiliste, ujete na območju velikanske jeklarne Azovstal pri obleganem ukrajinskem mestu Mariupol, ki jo ruske sile močno obstreljujejo. Med tem ko Finska in Švedska razmišljata o vstopu v Nato, so po sredinem incidentu s finskega obrambnega ministrstva sporočili, da so že drugič v mesecu dni in drugič od začetka leta zabeležili vdor ruskega letala ali helikopterja v njihov zračni prostor. 8. aprila je v finski zračni prostor za kratek čas vstopilo transportno letalo ruske vojske, včeraj ruski helikopter tipa Mi-17. Z ruskega obrambnega ministrstva so sporočili, da so ruske sile izvajale simulirane jedrske raketne napade.

Dnevni pregled dogodkov



3.00 Rusija: vadimo jedrske napade

Združene države Amerike so Ukrajini zagotovile obveščevalne podatke, ki so ukrajinskim silam pomagali ubiti številne ruske generale, ubite v vojni, poroča New York Times, ki se sklicuje na visokega ameriškega uradnika. Pišejo še, da je bil del tajnih prizadevanj Bidenove administracije zagotoviti Ukrajini obveščevalne podatke v realnem času na bojišču.

"Ruske oborožene sile bodo zagotovile humanitarni koridor med 8. in 18. uro po moskovskem času (med 6. in 16. uro po srednjeevropskem času op. STA) 5., 6. in 7. maja za evakuacijo civilistov z območja jeklarne Azovstal," so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili z ministrstva.

Ruske sile sicer po pričevanju župana obleganega in porušenega Mariupola v boju za to strateško ključno območje države vse srditeje napadajo jeklarno, kjer še vedno vztraja več sto ukrajinskih vojakov in civilistov.

Informacije s terena so sicer skope in si pogosto nasprotujejo. Če je vodja poslancev vladajoče ukrajinske stranke David Arakhamia po poročanju tujih medijev povedal, da so ruske enote vstopile na območje jeklarne, je ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba poudaril, da se borci v jeklarni Azovstal še naprej upirajo ruskemu napadu.

Rusija je sporočila, da so njene sile izvajale simulirane jedrske raketne napade v zahodni enklavi Kaliningrad, ki je stisnjena med Poljsko in Litvo ob baltski obali. "Rusija je vadila simulirane 'elektronske izstrelitve' mobilnih balističnih raketnih sistemov Iskander z jedrsko zmogljivostjo," so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva.