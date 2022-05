Zelenski imenoval novega veleposlanika v Sloveniji

Andrija Taran je bil obrambni minister od marca 2020 do novembra lani, ko je ponudil odstop s položaja. Upokojeni 67-letni generalpodpolkovnik ukrajinskih oboroženih sil je bil v preteklosti med drugim vojaški ataše v ZDA in namestnik vodje obrambne obveščevalne službe.

Ukrainian Defence Minister Andriy Taran: "We are interested in building a Bayraktar factory in Ukraine." pic.twitter.com/ChbVu5rNj7