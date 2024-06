Banke pričakujejo večje povpraševanje po posojilih

Banke v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi, tudi v Sloveniji, po ugotovitvah Evropske investicijske banke (EIB) pričakujejo povečano povpraševanje strank po posojilih. Najbolj se bo povečalo povpraševanje po hipotekarnih in potrošniških posojilih, ugotavlja EIB. Po obdobju počasne rasti naj bi okrevale tudi naložbe podjetij.

EIB raziskavo o bančnih posojilih v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi izvaja dvakrat letno v 12 državah regije, zajema pa 70 lokalnih podružnic in domačih bank ter 12 mednarodnih bančnih skupin. Podrobnosti za Slovenijo sicer zaradi majhnega števila bank ni predstavila.

Dobičkonosnost bank v regiji se je povečala

Zmanjšanje ponudbe posojil v začetku leta 2022, ki so ga povzročili vojna v Ukrajini, inflacija in višje obrestne mere, naj bi se kmalu končalo z močnim izboljšanjem v vseh segmentih, je EIB zapisala v danes objavljeni raziskavi za prvo letošnje polletje.

Pozitivni obeti, ki odsevajo iz raziskave, so po besedah podpredsednika EIB Kiriakosa Kakurisa spodbuden znak za gospodarski razvoj regije. "S krepitvijo bančnega sektorja pričakujemo nadaljnji napredek pri gospodarskem zbliževanju regije ter večje naložbe, ustvarjanje delovnih mest in boljši življenjski standard v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi," je dejal.

Večjo prožnost pri podpiranju rasti kreditiranja bodo bankam omogočali močnejši kapitalski količniki. Poleg tega so banke v raziskavi navajale, da se je njihova dobičkonosnost v regiji v primerjavi s celotnim poslovanjem skupine izboljšala, saj so tamkajšnje podružnice v povprečju bolj dobičkonosne kot njihove matične banke.

Direktorica EIB za ekonomijo: Financiranje v regiji temelji izključno na bankah

Na vprašanje o dolgoročnih strategijah je 58 odstotkov čezmejnih bančnih skupin sporočilo, da so pripravljene selektivno razširiti ali ohraniti enako raven poslovanja v regiji. To je vidno izboljšanje v primerjavi s prejšnjimi tremi krogi raziskave, ko je ta delež znašal 50, 45 in 30 odstotkov.

Hkrati se izboljšuje tudi kakovost posojil v regiji. Po zmanjšanju v letu 2023 naj bi se delež nedonosnih posojil v različnih državah srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope v letu 2024 še naprej zmanjševal, napoveduje EIB.

Direktorica EIB za ekonomijo Debora Revoltella je ob tem opozorila, da financiranje v regiji še vedno temelji skoraj izključno na bankah. Vendar strukturne spremembe in inovacije zahtevajo bolj raznolike vire financiranja ter bolj razvite in v EU integrirane kapitalske trge, je opozorila.